Синдром разбитого сердца и поражение ЖКТ: по каким органам сильнее всего бьет коронавирус

Рассказываем, по каким органам коронавирус бьет сильнее всего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число зараженных коронавирусом в мире уже превысило 100 миллионов, умерших более 2-х миллионов. «Таким образом, летальность инфекции в среднем по миру составляет около 2% (что более чем в 20 раз выше, чем при сезонном гриппе. - Авт.), - рассказал в своем выступлении на семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству. Итоги пандемии 2020 года» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

Максимальное ежедневное число новых случаев ковида за последнюю неделю отмечалось в США, Швеции, Чехии и Великобритании, отметил эксперт. Таким образом, «шведский эксперимент» с отказом от серьезных противоэпидемических мер и ограничений провалился окончательно и бесповоротно.

- Сегодня уже стало совершенно очевидно, что коронавирус привел к избыточной смертности во всех возрастах, а отнюдь не только у пожилых людей, - сообщил Горелов. - Среди взрослых самое большое количество случаев болезни зафиксировано в возрасте от 20 до 60 лет. Среди детей пик заболеваемости в 13-15 лет.

Подтвердить коронавирус можно только лабораторно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТЯЖЕЛО БОЛЕЕТ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

В соцсетях не стихают обсуждения и обмен опытом: какие признаки «точно» говорят, что у человека ковид. На самом деле это пустые разговоры, считают эпидемиологи. Целый год наблюдений за пациентами в разных странах мира показал: не существует никаких симптомов, которые точно были бы характерны только для коронавируса, подчеркнул Александр Горелов. Зато уже можно сделать выводы о частоте разных форм болезни:

- у 20% взрослых, то есть у каждого пятого, что на самом деле очень много, коронавирусная инфекция протекает тяжело и требует особого внимания;

- в 5% случаев нужна реанимация с круглосуточным наблюдением за больным;

- у детей тяжелая форма встречается в 0,2% случаев, средне-тяжелая форма, которая требует госпитализации - у 17%.

Самое тяжелое течение болезни наблюдается у представителей старшего поколения, в возрасте 65+.

Легкие - главная мишень коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАКИЕ ОРГАНЫ-МИШЕНИ ВЫБИРАЕТ КОВИД

Ученые уже точно выделили органы-мишени, которые поражает коронавирус. Увы, их оказалось очень много, рассказал профессор Горелов. Это:

- верхние и нижние дыхательные пути (то есть от носоглотки до легких. - Ред.),

- сердце,

- желудочно-кишечный тракт,

- печень,

- почки и надпочечники,

- репродуктивные органы.

С поражением этих органов связано наибольшее число случаев так называемого постковидного синдрома, то есть отложенных последствий у переболевших людей.

После выздоровления может наступить постковидный синдром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПО СЕРДЦУ И ПО ПОЧКАМ

- Особое внимание исследователей и врачей привлекает поражение сердечно-сосудистой системы при коронавирусной инфекции, - отметил Александр Горелов. По его словам, в числе осложнений уже описан «синдром разбитого сердца». Это внезапное снижение сократимости сердечной мышцы миокарда, которое может приводить к острой сердечной недостаточности и летальному исходу. Также у переболевших замечен синдром Такаясу - аутоиммунное воспалительное заболевание, поражающее аорту и ее ветви.

- В полный рост встает и проблема ковид-ассоциированного нефрита (воспалительного заболевания почек. - Ред.), с которым мы сталкиваемся как у взрослых, так и у детей, - сообщил эксперт.

Еще одной из важнейших мишеней коронавируса оказался желудочно-кишечный тракт. У трети пациентов наблюдается диарея, тошнота и рвота. «Как известно, вначале вирус выделяется из верхних дыхательных путей. При развитии пневмонии он исчезает из рото- и носоглотки и не детектируется мазком для ПЦР, выделяется уже только с мокротой, - пояснил Горелов. - А потом продолжает длительно выделяться из желудочно-кишечного тракта (то есть вместе с отходами пищеварения. - Ред.»). Именно поэтому сейчас рекомендуется особенно строго соблюдать санитарно-гигиенические правила в туалетах.

БУДЬ В КУРСЕ

Как растет и снижается заразность больных

Уже точно установлено существование определенных фаз разной интенсивности выделения вируса (читай - заразности больных), рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии. Отмечена такая закономерность:

- максимальная концентрация выделения вируса - в инкубационный период, который длится от 3 до 14 дней, в среднем чаще всего 5 дней после встречи с инфекцией. В этом особое коварство ковида: человек заразнее всего в то время, когда еще ни сном ни духом не ведает, что уже подхватил COVID-19;

- снижение заразности - в острую фазу заболевания. Это значит, что вовсю чихающий и кашляющий больной менее заразен, чем «тихий» пациент, в организме которого ковид еще только набирает силу;

- прекращение выделения вируса, когда больной становится безопасным для общества: при легкой форме через 10 дней плюс-минус два дня, то есть для надежности лучше откарантинить 12 дней. При средней и тяжелой форме ковида выделение вируса может продолжаться до 22-х дней, сообщил Александр Горелов.

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