Ценный актив “Северстали” перевели в режим странных схем

Вадим Дубасов, директор по инвестициям дивизиона «Северсталь Российская сталь». Фото: severstal.com

Череповецкий металлургический комбинат - крайне важное для Вологодской области предприятие и ценный актив миллиардера Алексея Мордашова. От того, как идут дела на комбинате зависит благополучие не только его основного владельца, но и десятков тысяч человек, его сотрудников. Однако, как сообщает на своем сайте местное издание “Череповецкая истина”, на комбинате “складывается неблагоприятная ситуация с системными срывами сроков сдачи ряда объектов комбината”. Происходящее СМИ связывает с личностью Вадима Дубасова, назначенного в 2018 году директором по инвестициям дивизиона «Северсталь Российская сталь».

Если судить по тому, что сообщает череповецкое издание, объявляемые Мордашовым амбициозные планы, которые были обозначены перед руководством России, могут оказаться невыполненными, а если ситуацию оставить без контроля - может возникнуть угроза стабильности предприятия. На происходящее минувшей осенью уже обращали внимание специалисты Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), которые проводили “проверочные мероприятия в отношении юридического лица ПАО «Северсталь» по соблюдению обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства”. Проверяющих интересовали два блока коксовой батареи, доменная печь № 3 и блок воздухонагревателей”. “В результате проведенных проверок выявлено 406 нарушений проектной документации, затрагивающих параметры объекта капитального строительства, - сказано на сайте ведомства. - По окончанию проверок юридическому лицу выданы предписания по устранению выявленных нарушений, возбуждено семь дел об административном правонарушении в отношении должностного лица, а также юридических лиц, допустивших нарушения по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ за нарушения требований проектной документации”.

На сегодняшний день часть нарушений так и остается не исправленными. Полного отчета об их устранении нет, как и понимания реальных сроков исполнения.

Вопросы с первых дней работы

Согласно сообщению “Северстали”, Вадим Дубасов был назначен на должность директора по инвестициям дивизиона «Северсталь Российская сталь» с 4 июля 2018 года, его предшественник Сергей Сидорков продолжит работу в дирекции по инвестициям. Как пишет “Череповецкая истина”, сейчас “в подразделении компании «Северсталь», а именно на ЧерМК складывается неблагоприятная ситуация с системными срывами сроков сдачи ряда объектов комбината”. Например, “в 2018 году был заключен контракт на строительство НТА-4 (непрерывно-травильный агрегат №4 на производстве холоднокатаного листа). Сроки строительства уже не раз переносились”. Журналист издания задается риторическим вопросом почему же так произошло и сам же на него отвечает. “Просто фирма ООО «Метпромстрой», выигравшая подряд на строительство, является предприятием, аффилированным с Вадимом Дубасовым, который ему и покровительствует”.

Немаловажными для объяснения сложившейся ситуации могут быть обстоятельства появления в компании такого “эффективного менеджера”. До прихода на «Северсталь» Дубасов работал на НЛМК, говорится в его биографии на сайте компании, но, по данным издания, “был уволен оттуда по итогам проверки, проведенной службой безопасности”. “Причинами увольнения стали срыв сроков реализации проектов, перерасход бюджетных средств, признаки личной корыстной заинтересованности. При этом Дубасов любит рассказывать о своих «успехах» в Липецке, хотя и внесен в список лиц, сотрудничество с которыми там запрещено”, - утверждает “Череповецкая истина”. Более того, по его данным, “при приеме на работу в «Северсталь» по заключению службы безопасности и из-за дважды проваленного исследования на полиграфе сотрудничество с Дубасовым было не рекомендовано. К тому же имелось несколько других кандидатов на эту должность. Тем не менее, Александром Шевелевым в пику Вадиму Германову, руководившему на тот момент «Северсталью», было принято решение о приеме Дубасова на работу директором по инвестициям”. Официальная биография Вадима Дубасова, ожидаемо, подобных подробностей трудоустройства не содержит. Тем не менее, “Череповецкая истина” отмечает, что Вадим Дубасов продолжает работать “не в малой степени благодаря покровительству гендиректора всея «Северстали» Александра Шевелева”. Однако, как пишет издание, продолжает трудиться “на благо чего угодно, только не родной компании”…

“Эффективные методы” удивляют не только журналистов

Почему же его работу оценивают так? Для того, чтобы понять это, важно оценить то, что происходит в компании сегодня. “С самого момента появления в компании Дубасов начал активно вводить в инвестиционные проекты комбината, как мы говорили выше, аффилированного с ним подрядчика ООО «Метпромстрой», - пишет “Череповецкая истина”. По его данным, “владельцем этой компании является давний знакомый Дубасова — некто Лазуткин. Впрочем, этот персонаж и его «Метпромстрой» сотрудничал с «Северсталью» еще и до прихода своего нынешнего покровителя. Сотрудничество это ограничивалось проектированием некоторых элементов доменной печи. Однако уже тогда «Метпромстрой» и Лазуткин не раз попадали в поле зрения налоговых органов за неуплату налогов”.

По данным “Череповецкой истины”, “с приходом Дубасова, уже в мае 2018 года эта компания активно участвовала в крупных тендерах на «Северстали». А после победы в августе 2018 года в тендере на строительство НТА-4, старыми знакомыми начинает реализовываться схема по реальному выводу денег. Так Дубасов лоббирует заключение контракта на строительство по фиксированной стоимости на 1,4 млрд. рублей. При этом, как определялась сумма контракта, непонятно. Как нам рассказали, точные объемы работ на тот момент были неизвестны, а проектирование еще не сделано”.

Заключение договоров, похоже, сопровождалось странностями. “После заключения контракта «Метпромстрой» изменяет его условия и требует аванс 400 млн. рублей, чему Дубасов опять же активно содействует. Вся сумма аванса уже в день получения переводится на другой счет. Половина суммы уходит в счет погашения какого-то старого долга, вторая – сначала уходит на депозит, затем «растворяется» в череде различных банковских операций. А Дубасов тем временем лоббирует принятие решения о зачтении объемов выполненных работ в счет выданного аванса, чтобы он не висел на «Метпромстрое» кредиторской задолженностью”, - пишет издание.

СМИ заинтересовалось и структурой фиксированной стоимости строительства. По его данным, примерно 70% от общей суммы закладывается на демонтаж и так называемый нулевой цикл. “Расценки получаются в несколько раз выше рыночных, на счетах «Метпромстроя» оседает порядка 800 млн. рублей, а «Северсталь» за эти деньги к сентябрю 2019 года имеет лишь незаконченные фундаменты”, - утверждает издание, которое сообщает, что «Метпромстрой» в дальнейшем по сути “саботирует стройку, требуя оплат за фактически невыполненные работы, Дубасов самоустраняется от управления, перекладывая ответственность на руководителя проекта и смежные подразделения, не забывая, однако, активно поддерживать продолжение сотрудничества с Лазуткиным”. Это опасно тем, что сроки работ будут сорваны и потребуется замена подрядчика. “Очень кстати появляется теперь уже аффилированная с Лазуткиным компания «ВММ», с которой заключается отдельный контракт, сумма которого также традиционно завышена”, - пишут “Череповецкая истина”.

По его данным, в процессе стройки также “выявляются различные нарушения со стороны «Метпромстроя» — грубые нарушения правил ТБ, поставка некачественных металлоконструкций, неоплата работ субподрядчикам, подмена марки бетона. Но благодаря Дубасову. ни одного штрафа, ни одной претензии в адрес «Метпромстроя» не выставляется”. По утверждению СМИ, “в ноябре 2019 года службой безопасности предприятия была проведена проверка этих фактов и ее результаты доведены до Александра Шевелева. В результате «крайним» назначают руководителя проекта, который лишь исполнял указания Дубасова”.

Происходящее, конечно, не могло привести ни к чему хорошему. “В конце декабря 2019 года стройка практически останавливается, и до Шевелева доводится информация о совершении мошенничества в отношении «Северстали». На тот момент еще существовала возможность расторжения контракта и ввод нового подрядчика. Тем не менее, Шевелев продолжает поддерживать своего протеже и принимает решение о продолжении сотрудничества с «Метпромстроем», которому выделяется еще более 200 млн. рублей”, - пишет издание. При чем, деньги будут платиться из кармана акционеров Северстали.

За это время стройка подорожала еще на пару с лишним миллионов евро. Это деньги за оплату дополнительных услуг итальянской фирме «Даниэлли» за ускорение монтажа оборудования и запуска агрегата.

Причина переплаты – срыв Метпромстроем всех мыслимых и немыслимых сроков по общестроительным работам, без которых монтаж оборудования фирмой «Даниэли» был в принципе невозможен.

Монтажники «Даниэли» были приглашены в цех, как говорят еще осенью 2019 года, но увидели лишь где «чистое поле». Итальянцы недоумевали, но исправно ходили на работу, получая деньги в соответствии с контрактом за каждый день в евро и ничего не делая, как говорят очевидцы, до марта 2020 года.

Из-за всего этого “был определен новый срок сдачи объекта – май 2020 года. Но и он сорвался. Для реализации проекта прекращается работа с «Метпромстроем», к работам привлекаются сторонние организации и «Домнаремонт». А из контракта с «Метпромстроем» начинают изыматься работы. Однако по имеющимся данным из контракта изъято работ лишь на 60 млн. рублей, тогда как сторонним организациям за них выплачено около 110 млн. рублей”, - сообщает “Череповецкая истина”.

По данным местных журналистов, «Метпромстрой», понимая, что контрактная стоимость ниже рынка, отказался от закупки более 100 позиций строительных материалов. В итоге «Северсталь» была вынуждена закупать их самостоятельно в авральном режиме по ценам на 20-30% выше рыночной. Но общую сумму убытков можно будет оценить лишь по окончанию строительства”.

“Помимо срыва сроков, «Северсталь» несет убытки в сотни миллионов рублей. При этом, со стороны Александра Шевелева никаких решений по настоящим виновникам ситуации не принимается”- возмущенно констатирует журналист.

«Северсталь» несет убытки в сотни миллионов рублей. Автор фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

Старые схемы для новых проектов

Ссылаясь на скрытые источники, издание пишет, что одной из “фишек” Вадима Дубасова “является осуществление работ силами «Домнаремонта». Подобная схема существовала и в прошлом, когда все работы по строительству осуществлялись якобы фирмой «Стоик». На самом деле «Стоик» привлекал на субподряд различные организации, оставляя себе определенный процент от стоимости договора с «Северсталью». За счет этого руководители «Стоика» незаконно обогащались”, - сказано в публикации, в которой также говорится, что примерно ту же схему “освоил и Дубасов”.

В частности, “«Домнаремонт» сегодня строит шахтную печь. Однако сроки могут сдвинуться, так как у «Домнаремонта» не хватит ресурсов. Тем не менее, «Домнаремонту» уже готовятся передать работы по строительству «стана-170». То есть, велика вероятность, что, как и в старой схеме со «Стоиком», будут привлекаться субподрядчики за определенный процент от контракта”, - полагают в “Череповецкой истине”. По их данным, “на принятие решений Дубасовым генеральный директор ЧерМК практически не влияет”, поскольку “по новой схеме выведен из его подчинения и передан в подчинение директору по продажам сырья, закупкам и логистике Дмитрию Сахно”.

“В реальности же, как говорят, Дубасов попросту игнорирует Сахно, а в беседах с коллегами бравирует личными отношениями с крупными поставщиками и подрядчиками, - сообщает издание. - Подчеркивает, что все вопросы сам может решить с ними «по понятиям». Вероятно, так же, как с «Метпромстроем»? При этом Дубасов не забывает напоминать коллегам о своих особых отношениях с Шевелевым и о том, что может продавить через него любое решение. А сотрудники компании в разговорах и вовсе называют Александра Шевелева «крышей» Дубасова”.

Череповецкие журналисты крайне обеспокоены перспективами предприятия и “Северстали” в целом. “Чего в дальнейшем «наруководит» Вадим Дубасов при столь лояльном отношении к нему Александра Шевелева, можно только прогнозировать, - отмечается в публикации. - Но, скорее всего, это и дальнейшие срывы сроков сдачи объектов, и значительное превышение бюджета, дальнейшие убытки для «Северстали» на фоне догоняющих компанию конкурентов из Липецка и Магнитогорска”. Можно задаться и вопросом, как к происходящему относится Алексей Мордашов и будет ли он как-то реагировать на ситуацию, которая потенциально может серьезно повлиять на конкурентоспособность и стоимость его актива.

Экспертное мнение

«На мой взгляд можно говорить о срыве проекта производства широкого листа (в него и входит НТА-4). Ведь когда в октябре 2018 года «Северсталь» объявляла о том, что согласовала базовый инжиниринг по нему, то в качестве срока вывода производства на расчетную мощность называлась вторая половина 2020 года. В октябре же 2020 года появилась информация, что «Северсталь» только-только ведет пусконаладочные работы на НТА-4. Следовательно, произошла задержка в реализации проекта и надо разбираться почему именно, - отметил промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. – Можно, разумеется, ее списать на пандемию коронавируса, но, по моему мнению, она здесь может быть не причём – во время карантинных ограничений работа металлургических предприятий не прекращалась».

По его словам, срыв сроков проекта может быть непосредственно с управлением в дивизионе «Северсталь Российская сталь» и на Череповецком металлургическом комбинате.

«Здесь не могут не возникнуть закономерные вопросы к генеральному директору дивизиона Евгению Виноградову и директору по инвестициям Вадиму Дубасову о том, как организовывались строительно-монтажные работы и какие были графики их выполнения, по какому принципу выбирались подрядчики и какими квалифицированными кадрами они располагают, каковы реальные затраты на те или и иные виды работ и т.д.? У меня, по крайней мере, пока складывается впечатление, что если выход НТА-4 на проектную производительность в ранее обозначенные сроки не состоялся, то это может быть связано с плохим управлением проектом с их стороны, - добавил он. – Более того, тогда вообще неясно, когда же именно закончится пуско-наладка агрегата и он будет функционировать, так сказать, в рабочем режиме».