Совесть не позволила: раскаявшийся Михаил Ефремов в колонии отказался от выгодного предложения

Михаил Ефремов отбывает срок в белгородской колонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока знаменитый заключенный тихо-мирно отбывает свой срок в белгородской колонии, его дело продолжает обрастать самыми немыслимыми слухами. Так, на днях появилась информация о якобы обострившемся семейном конфликте: мол, Ефремов так и не выдал жене доверенность на банковскую ячейку, где хранит свои несметные миллионы. Софья Кругликова рвет и мечет - финансы заканчиваются, а жить на что-то надо, и даже грозится "перекрыть кислород": перестать слать передачки на зону. А значит, Михаил Олегович рискует остаться на голодном пайке...

- Никакого конфликта в семье нет! - категорично заявил kp.ru адвокат Ефремова Петр Хархорин. - Откуда эти фейки, кто их придумывает? Кто-то ведь стоит за этими вбросами и раскачивает ситуацию. Ее раскачивали перед апелляцией, вот и сейчас не унимаются. Недругов у Михаила Олеговича хватает... Но ребята как будто выпали из времени: обсуждать банковскую ячейку надо было еще два месяца назад. Ефремов еще в середине ноября передал все права супруге. А сколько там денег - это тайна. Можно хоть 80 миллионов написать, хоть 100 - бумага все стерпит!

Над пасквилями о том, что жена шантажирует актера прекращением передачек, защитник просто посмеялся.

- Да у него этих посылок, ужас сколько - вся страна шлет, - заверил Хархорин. - В колонии есть специальное помещение, и все оно завалено передачками для Ефремова. Их уже девать некуда: приходится либо назад отправлять, либо уничтожать.

Работает Михаил Ефремов, по его же словам, "метателем молний".

- Ставит замки в пошивочном цехе. Шутит: "Я как Зевс, укрощаю молнии". Своей привычной самоиронии, к счастью, не растерял, - отметил адвокат. - Но в то же время он очень печален, угнетен, не может себе простить этой аварии. Я позавчера приезжал в колонию, так вот, он все время только об этом и говорит. "Даже ночью все это снится", - такие были слова.

В последний визит Петр Хархорин подписал у Ефремова кассационную жалобу, скоро ее должны направить в суд.

- Он и от себя написал коротенькую записку: мол, прошу снизить срок. На сколько, не указал - по правилам, это не положено, - объяснил защитник. - Но вот что интересно: зашел у нас разговор о режиме содержания. Вообще-то за подобные преступления полагается колония-поселение: нельзя за неосторожные деяния судить, как за умышленное убийство. Но от попыток смягчения режима Михаил Олегович резко отказался, мол, не надо ему никакой колонии-поселения. Сказал твердо: "Нет, все деяния должны быть наказаны по совести". Так что он себя сам судит очень строго...

Между тем, несмотря на букет болячек (бронхит, астма, проблемы с сердцем), здоровье Ефремова пока не подводит. По словам адвоката, новости о болезнях заключенного - шум из ничего.

- Да банальный насморк у него был, никакой не ковид, всего лишь легкая простуда, - опроверг все домыслы Петр Хархорин.

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