Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Василия Ланового

Шойгу возложил цветы к скульптуре «Офицеры» в память о Лановом. Фото: сайте Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и первый замминистра Руслан Цаликов возложили цветы к скульптурной композиции "Офицеры" на Фрунзенской набережной в Москве.

- Прообразом этой композиции, созданной по поручению Сергея Шойгу в 2013 году, послужила одна из самых трогательных сцен легендарного фильма "Офицеры", где одну из главных ролей исполнял Василий Лановой, посвященная встрече всех поколений защитников Родины, - сообщили в Минобороны России.

По сценарию офицер Владимир Дружников (актер Георгий Юматов) приезжает с женой и сыном-суворовцем к зданию Министерства обороны на Фрунзенской набережной, чтобы встретиться со своим сослуживцем Иваном Вараввой, которого в картине сыграл Василий Лановой.

С раннего утра пятницы к памятнику, который стал символом преемственности поколений в службе Отечеству, стали приходить военнослужащие Вооруженных Сил России. Они возлагают цветы к подножию скульптурной композиции "Офицеры", где и проходили съемки этого замечательного фильма в 1971 году.

За скульптурами памятника выбита знаменитая цитата из фильма "Есть такая профессия — Родину защищать!". Василий Лановой защищал Родину в отечественном театре и кино, талантливо показывая своими ролями службу разведчиков, офицеров и генералов. А еще все свое свободное время тратил на общественную работу: являлся председателем межрегионального общественного фонда "Армия и культура", Международного культурного центра "Слава", был членом Общественного совета при Минобороны и Следственном комитете России.

Ранее президент России Владимир Путин и глава военного ведомства Сергей Шойгу выразили глубокие соболезнования семье великого русского артиста Василия Семеновича Ланового.

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