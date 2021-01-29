"Восемь лет жизни в море и подводная кругосветка": не стало контр-адмирала Владимира Бедердинова

Владимир Бедердинов навсегда вписал свою фамилию в историю флота. Фото: sbor.ru

История нашего Военно-морского флота богата уникальными людьми и фактами. Есть, например, командиры атомных подводных лодок, которые впервые стреляли из полыньи в арктических льдах, есть рекордсмены по продолжительности боевых походов под носом у вероятных противников, есть "чемпионы" множества снайперских пусков ракет. А вот контр-адмирал Владимир Бедердинов навсегда вписал свою фамилию в историю флота сразу по двум причинам: во-первых, за всю карьеру он в общей сложности провел под водой 8 лет, а, во вторых, он стал знаменитым, когда его подлодка в 1979 году совершила труднейший переход вокруг Земли под водой через пролив Дрейка. После этого на его кителе засиял орден Красной Звезды.

К сожалению, друзьям и сослуживцам контра-адмирала сегодня приходится вспоминать это в траурной горечи - Владимира Арифуловича не стало...

В некрологе, подписанном ими, говорится: "Контр-адмирал Бедердинов был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию. Его уважали и ценили за требовательность к себе и к подчиненным, за высокие нравственные качества, мудрость и доброжелательность. За его плечами — многолетняя служба на флоте, командование боевыми кораблями и соединениями ВМФ, успешное выполнение задач командования».

Сослуживцы вспоминаю и о другом. Во время похода вокруг земного шарика самым сложным участком маршрута был пролив Дрейка. Моряки называют его кладбищем кораблей - слишком коварный "характер" у него.

Он соединяет Тихий и Атлантический океаны и отделяет остров Огненная Земля от Южных Шетландских островов. Пролив хотя и широк (около 900 километров) и глубиной до 5000 метров, но из-за айсбергов чрезвычайно опасен, тем более для подводных кораблей. Ориентировались в подводном мире с помощью гидроакустических и температурных датчиков. А то требует высочайшего умения "слушать и видеть море".

Границу айсбергов моряки-подводники во главе с Бедердиновым прошли только через 7 дней. И без ЧП.

Сослуживцы сегодня вспоминают и о том, что будущий адмирал мог вообще-то и не стать знаменитым флотоводцем. Ведь в 1965 году он окончил среднюю школу с профессиональным специальным образованием «товаровед продовольственных и промышленных товаров». И был отправлен на учебу в Московский институт Советской торговли. Но его больше привлекала морская романтика. И он "завязал" с карьерой торговца - поступил в Военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Он выбрал трудную флотскую судьбу. И не прогадал,,,

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