Почему крупнейший покупатель российской электроэнергии готов от нее отказаться

Электроподстанция в финском городе Вантаа. Фото: fingrid.fi

Финский оператор электросетей Fingrid представил свое видение развития национальной электрической сети с учетом стремления Финляндии стать к 2035 году углеродно-нейтральной. Простыми словами, компания видит четыре варианта бесперебойного снабжения жителей страны электричеством с учетом курса на сокращения до нуля прямых выбросов углекислого газа и перехода на возобновляемые источники — энергию солнца, ветра, воды. Казалось бы, какое нам до этого дело?

Для России два сценария из четырех очень невыгодны. Они означают потерю крупнейшего покупателя нашей электроэнергии: в 2019 году, например, на северного соседа пришлось 36 процентов всего российского экспорта электричества, или 22 млрд рублей выручки.

Конечно, сценарии — это еще не принятые решения, но тенденция очевидна: будучи членом Евросоюза, Финляндия будет руководствоваться стратегией ЕС. А из Брюсселя настойчиво рекомендуют развивать возобновляемую энергетику — ветряки, солнечные батареи и т.п. Покупать «грязное» с точки зрения выбросов CO2 электричество в Европе становится неэтичным, совсем скоро это станет невозможным. Уже сегодня в пятерку европейских лидеров по использованию электроэнергии из возобновляемых источников входят четверо северян — Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия.

С солнцем в Финляндии не очень (особенно в полярную ночь), а вот дует на Балтике всегда! При чем наиболее перспективные для размещения ветряных электростанций акватории и территории занимают треть страны и находятся рядом с основными потребителями. Поэтому, скорее всего, приоритет будет отдан «зеленой» энергии воздуха.

Впрочем, считают в Fingrid, в России тоже можно развивать ветроэнергетику. Тогда количество неблагоприятных для нас сценариев, возможно, снизится до одного. Потому что даже при избыточных мощностях потребность в перетоке энергии останется. Но — только «чистой».