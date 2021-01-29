«Девочка обеспечена полностью»: тайная внучка актера, наследники и наследство Василия Ланового

Василий Лановой с сыновьями Сергеем (слева) и Сашей. Фото: СОЦСЕТИ

Василий Лановой при жизни всегда окружал близких заботой и любовью. Лановой с супругой Ириной Купченко после смерти младшего сына особенно переживали за внучку - внебрачного ребенка их Сережи. Когда тест подтвердил родство, Анечка стала родной в семье Лановых. О близких народные артисты не рассказывают, поэтому все, что известно - свидетельства друзей сыновей Ланового.

Внучка из Архангельска

Василий Лановой и Ирина Купченко назвали сыновей в честь поэтов Александра Пушкина и Сергея Есенина. Историку, ученому Александру сейчас 47 лет. Младший наследник Ланового Сергей умер семь лет назад - ему было всего 37 лет. Оба сына Ланового уже в студенчестве стали его копиями – двухметровые красавцы с обворожительной улыбкой.

Младшего сына Василий Семенович называл ласково Сергуня. Сергей Лановой был женат дважды, оба коротких брака закончились разводом. Последние четыре года он жил в гражданском браке с психологом в Санкт-Петербурге, навещая родителей в Москве и ежедневно созваниваясь с ними.

Сергей окончил элитную языковую школу в столице, в 90-е учился в Америке по обмену, окончил экономический факультет МГУ, несколько лет работал в министерстве финансов. Последние годы жизни зарабатывал на жизнь переводами – блестяще знал немецкий и английский. С последней любимой женщиной познакомился в «Центре здоровой молодежи», специализировавшемся на лечении алкоголизма и наркомании. Сергей в этом центре волонтерил – читал лекции по православной культуре, а его возлюбленная Ольга (успешный психолог) консультировала участников семинара. Начался роман, Лановой-младший захотел переехать из Москвы в Питер к любимой – Ольга на 11 лет старше Сергея, у нее была уже взрослая дочь и внуки. Но Ланового разница в возрасте не смущала.

Сергей и Василий Лановые. Сын узнал о существовании дочери от отца — за шесть лет до смерти. Фото: СОЦСЕТИ

Ольга в интервью сообщила о том, что у Сергея Ланового оказывается был брат-близнец: «Рассказывал мне Сергей и про своего брата-близнеца Андрея, умершего в младенчестве. Причин его гибели не знаю, не считала возможным расспрашивать». Ольга и Сергей много путешествовали – у нее были рабочие поездки, он выступал в них переводчиком. Пара мечтала о сыне, но эти планы не осуществились. Сергей Лановой умер скоропостижно – гипертонический криз, внезапная остановка сердца. Вопреки слухам, экспертиза показала – в его крови не было ни алкоголя, ни тем более наркотических веществ. Сергей давно вел трезвый образ жизни.

После смерти сына Василий Лановой и Ирина Купченко стали заботиться о его внебрачной дочке – своей внучке Анечке. Узнали о ней случайно, когда ребенку было уже 7 лет – за 6 лет до смерти Сергея. Женщина из Архангельска позвонила в редакцию одной телепередачи, где накануне Василий Лановой обмолвился, что мечтает о внуках – попросила передать свой номер телефона актеру и сообщить: у него уже есть внучка. Лановой перезвонил Жанне из Архангельска, а вскоре ее мама с внучкой народных артистов приехала в Москву. Сделали ДНК-тест, и он подтвердил – Анна дочь Сергея Ланового.

Оказалось, у Сергея была кратковременная связь с женщиной, которая вскоре после этого вернулась из Москвы на родину в Архангельск и родила дочь Анну. «Там сложная история, знаю лишь, что Сережа с девочкой общался очень редко, а с ее мамой не встречался вовсе, видимо на это были причины», - рассказывала Ольга Коротина.

Сергей Лановой с дочкой встречался не часто, но общался – дарил книги, делал подарки, искал общие интересы. После смерти сына Василий Лановой и Ирина Купченко каждые каникулы приглашали девочку к себе в Москву – Анне не в чем не отказывали, всегда заботились, постоянно общались. «Девочка обеспечена полностью. Ее любят очень», - рассказывал друг Сергея. Сейчас Анне уже 20 лет, она студентка. На семейном совете было принято решение — отказываться от участия в ток-шоу на эту тему, не демонстрировать фото Анны.

Два года назад старший сын народного артиста Александр женился. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наследники и наследство

Старший сын Василия Ланового женился два года назад, у семьи собственная квартира. У Василия Семеновича с супругой квартира на Арбате и дача в Подмосковье во Внуково. Наследники первой очереди артиста – вдова и сын. Однако никаких имущественных споров не ожидается.

Василий Семенович всегда много работал – играл в театре, преподавал в театральном училище. Ему поступали предложения о съемках в рекламе – то от банков, то от аптек и других компаний. Всегда отказывался от больших рекламных гонораров, считал: «Репутацию зарабатываешь годами, а испортить можно за съемочный день». Лановой подчеркивал: «Для актера не деньги главное, главное – совесть сохранить». От концертных выступлений получал больше удовольствия последнее время, чем от съемок.

Лановой и Купченко чаще жили на даче, по хозяйству паре помогала помощница. У супругов всегда было много работы. Телеведущая Арина Шарапова вспомнила последний разговор с Лановым: «В конце декабря разговаривала с Василием Лановым по телефону и приглашала принять участие в лекториях школы Арины Шараповой. Он был бодр и весел. И сказал: «Спасибо. Я очень-очень занят. У меня спектакли, училище! Какие там полтора часа онлайн! Я их не найду!» У Василия Семенович всегда был плотный рабочий график.

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