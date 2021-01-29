Почему в России не будет новой революции

23 января в крупных городах России состоялись несанкционированные митинги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Попытки вывести людей на несанкционированные митинги снова поставили вопрос — не случатся ли снова в нашей стране великие потрясения?

Об этом kp.ru спросила известного публициста Георгия БОВТА.

ГАРАНТИИ ОТ БУНТА

- То, что в экономике России все больше разрастается госсектор, а средний и малый бизнес скукоживаются, - это гарантия от потрясений вроде революции?

- Прямой связи между огосударствлением экономики (с пакетом минимальных соцгарантий значительной части населения) и возможности революции - нет. То, что достаток людей все больше зависит от государства, не исключает их готовность протестовать. Я вижу тут гораздо большее влияние демографии. В 1917 году, когда в России произошло две революции, средний возраст населения был 20 лет...

- … а молодежь почти всегда и везде хочет перемен?

- Молодежь просто пассионарна. Это показали все революции. А в России какой сейчас средний возраст? 41 год. Люди влезают в ипотеку, в автокредиты. Есть и культурные, исторические традиции. 20-й век для наших людей не прошел зря. Граждан так долго и сильно били по головам этими революциями, войнами, репрессиями. А многих наиболее пассионарных и активных просто выбили.

- Но молодых у нас — миллионы...

- В нынешних демографических условиях в России у молодых остаются возможности для роста. Социальные лифты не перекрыты. И отъезд за границу не отсечен — если молодой человек себя в стране реализовать не хочет или не может. Эти активные люди не увеличивают давление внутри котла - они уезжают за его пределы.

При этом причины для бунтов и волнений остаются все-равно. Запрос на социальную справедливость никуда не исчезает.

Публицист Георгий Бовт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ХОЛОДИЛЬНИК ИЛИ СВОБОДА?

- А какая «социальная справедливость» для наших людей важнее - права и свободы или то, что есть в холодильнике?

- Не столько права и свободы в западном смысле, сколько социальная справедливость в нашем российском понимании. Это и соцобеспечение, и пенсионная система. Пенсионеры в прошлых протестах, кстати, были достаточно активны.

- А то, что Россия снова «в кольце врагов» и народ должен сплотиться — это страховка от разброда и шатаний?

- Образ внешнего врага использовался десятилетиями, даже столетиями... Но и у этого всегда есть пределы. Если верхушка мобилизует людей на борьбу с врагом, тогда и ей самой уже нельзя жрать в три горла и воровать в три руки. Если у вас наступает «мобилизация перед внешними угрозами» - тогда все затягивают пояса. Либо у граждан возникает вопрос: почему все затягивают, а кое-кто - нет?

- Верхушка сто лет назад именно это прошляпила?

- В годы Первой мировой войны гниль правящего класса стала очевидной. Эта «распутинщина» вызывала бесконечное раздражение. И потому неудивительно предательство, когда элита ударила в спину монархии.

Молодежь просто пассионарна. Это показали все революции. Фото: Иван МАКЕЕВ

КТО ТУТ ЛИБЕРАЛ?

- Но и идеи либерализма, которыми нас сейчас пытается прельстить Запад и наша «несистемная оппозиция» - они же у нас дискредитированы разгулом 90-х?

- Люди не приемлют не то, что есть либерализм. Они не приемлют несправедливость. Те же залоговые аукционы 90-х. Сегодняшняя пропаганда часто приравнивает либерализм к тому, что творилось в 90-е. Но это не был классический либерализм. Это был классический капитализм первоначального накопления. Хищнический. Коррумпированный. Жестокий. Ведущий к страшному расслоению. Это прошли все страны. Например, США в конце 19 века. Что вызывало там бурные протесты. Но они смогли пройти через них мирным путем.

- Но у России есть еще один предохранитель от потрясений - она одна из двух крупнейших ядерных держав. Не может же страна с тысячами ракет допустить хаоса?

- Да, был такой расхожий тезис на Западе, что если СССР, а потом - и Россия пойдут ко дну, ядерное оружие выйдет из под контроля. И одной из причин, по которым Запад заставил Украину и Казахстан расстаться с ядерными ракетами была как раз убежденность, что в руках Москвы они все же будут храниться понадежней. Но вот проблема - на уровне российского обывателя это никак не работает. Для людей в России это не считается актуальным.

Люди неприемлют несправедливость. Фото: Иван МАКЕЕВ

УЖ ЛУЧШЕ РЕФОРМЫ СВЕРХУ

- Но у людей в России есть еще и усталость от постоянных потрясений.

- Люди всегда хотят перемен без потрясений. А насколько это возможно - они никогда не знают. Считать ли это предохранителем? До определенного предела. Если совсем достанут - тогда и включается тот самый - бессмысленный и беспощадный русский бунт.

- Нужна ли России сильная внутренняя оппозиция? Или в такой огромной и сложной стране она лишь подпиливает основы государства?

- Сейчас политическая поляна у нас выполота даже более тщательно, чем в феврале 1917-го. 104 года назад оппозиция в чем только российского императора не обвиняла. Власти нынешние должны себя благодарить за такую картину. Еще лет 10 назад в Госдуме заседали люди с более радикальными взглядами — и кто сказал, что это было бы плохо для политической системы? Или привело бы к краху режима? А может, это не привело бы к появлению Навального?

- Рано или поздно к власти в России придет новое поколение - что оно могло бы изменить?

- Приход свежего поколения всегда приводит к большей современности, отказу от архаики. Если бы старую советскую номенклатуру сменили молодые технократы — СССР продержался бы дольше. И был бы компьютерный контроль, который поставил бы всех под козырек — как китайцев.

- Так пришел же молодой генсек Горбачев. И? Страны не стало.

- Да он был относительно молод, и именно потому с ним связывали надежды на перемены. А вышло … то, что вышло. Но многие нынешние молодые технократы встраиваются в уже действующую систему, как когда-то их ровесники встраивались в комсомол.

- То есть, нужны реформы сверху, чтобы не получить революцию снизу?

- Конечно, желательны реформы сверху! Если их сверху долго не проводить, это может привести к более глубокому кризису.

- А к чему могут привести попытки Навального выводить людей на несанкционированные митинги?

- Всякий протест развивается согласно своей внутренней логики. Мы видели это в Белоруссии. Видели в Хабаровске. Если у протеста нет четкой программы действий - мы хотим добиться того-то и того-то - которая привлечет многих, если силовые структуры не трещат и элиты не раскалываются — то ничего не произойдет. Как в Белоруссии — чего люди хотят, кроме «долой Лукашенко»? Где программа светлого будущего? Где гарантии развития? У Навального их нет. Что, кроме того, чтобы добраться до власти и расставить своих людей - «со светлыми лицами»? Ничего.

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