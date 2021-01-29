Работающим пенсионерам хотят увеличить выплаты: сенатор рассказывает подробности

Работающим пенсионерам пообещали индексировать пенсию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выплаты российским льготникам увеличат с 1 февраля. Об этом на пресс-конференции напомнила Елена Бибикова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике.

- С 1 февраля предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат льготникам – инвалидам, ветеранам боевых действий, вдовам погибших, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам и т. д. Эти выплаты ежегодно индексируются на уровень инфляции за прошедший год. Статистика подтверждает инфляцию в 4,9%, и именно на этот уровень будут повышены ежемесячные денежные выплаты, - сказала Елена Бибикова.

Также в нынешнем году уже выросли пенсии неработающих пенсионеров, их повысили с 1 января. По словам Бибиковой, средняя выплата увеличилась на сумму чуть выше тысячи рублей.

Рассказала Елена Бибикова и о судьбе выплат для работающих пенсионеров.

- Президент дал поручение правительству до 1 февраля текущего года представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам с учетом финансовых возможностей государства, - говорит Елена Бибикова. - Не так давно мы проводили встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, на ней выступали депутаты Государственной Думы и сенаторы. Все участники высказали свою позицию: индексация пенсий работающим пенсионерам должна проводиться. На что Министерство труда нам подтвердило информацию о том, что в настоящее время этот вариант прорабатывается. До 1 февраля осталось не так много времени, скоро мы услышим эти предложения и обсудим их. Думаю, вариантов может быть несколько: и поэтапная индексация, и увеличение выплат в зависимости от уровня заработной платы или категории работников.