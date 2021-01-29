Картину Сандро Боттичелли продали за 92,2 млн долларов русскому покупателю

Картина Ботичелли перед продажей на аукционном доме Sotheby's. Фото: REUTERS

Сумма в 92,2 миллиона долларов, конечно, выглядит внушительной. Однако по меркам нынешних аукционов - уже не особо. Если сравнивать, например, с полотном Гогена «Когда свадьба?», шесть лет назад ушедшим с молотка за триста миллионов. Или с «Алжирскими женщинами. Версия О» Пикассо, в 2015-м проданными за 179,4 миллиона. Или с «Лежащей обнаженной» Модильяни, которую тогда же китайский миллиардер Лю Ицянь купил за 170 миллионов…

Но среди картин старых мастеров (то есть работавших до 1800 года) это один из лучших результатов. За большие деньги были проданы только «Спаситель мира», написанный Леонардо Да Винчи (впрочем, его авторство под огромным сомнением) - за него уплатили невероятные 450 миллионов. И еще «Парные портреты супругов Мартина Солманса и Опьен Коппит» Рембрандта - их не так давно за 180 миллионов приобрели вскладчину Лувр и амстердамский Рейксмузеум.

"Спаситель мира" да Винчи считается самым дорогим произведением искусства. Фото: ru.wikipedia.org

Продажа Боттичелли состоялась на аукционе Sotheby’s, и, совсем строго говоря, цена картины составила 80 миллионов долларов (дополнительные 12,2 млн - комиссия аукциона). Покупатель неизвестен. Но покупка была совершена через представителя группы, работающего с клиентами из России - то есть можно быть почти уверенным, что новым владельцем портрета стал кто-то из русских богачей.

«Парные портреты супругов Мартина Солманса и Опьен Коппит» Рембрандта купили вскладчину за 180 миллионов долларов Лувр и Рейксмузеум. Фото: ru.wikipedia.org

«Портрет молодого человека с медальоном» написан на тополевой доске размером 58,7 на 39,7 сантиметров. На нем изображен юноша, происходивший, скорее всего, из семьи Медичи (Боттичелли создал немало картин по ее заказу). Есть версия, что это Джованни ди Пьерфранческо, троюродный брат Лоренцо Великолепного. Но так ли это, мы, скорее всего, никогда в точности не узнаем. Медальон в руках у юноши написан не Боттичелли - это часть настоящего алтарного образа XV века, вырезанная и вставленная в доску с портретом. Что за святой там изображен, опять же, относится к области предположений.

Сандро Боттичелли, "Портрет молодого человека с медальоном", 1480 год. Фото: ru.wikipedia.org

Предыдущим владельцем картины был миллиардер Шелдон Солоу, скончавшийся в конце прошлого года. Вообще у некоторых экспертов есть сомнения в том, что Боттичелли написал «Портрет» сам - высказывались осторожные предположения, что автором стал кто-то из его учеников. Впервые эта работа была описана только в 1938 году - тогда ее обнаружили в коллекции валлийского лорда. Лондонский арт-дилер заметил картину в прихожей его особняка и сразу зацепился за нее наметанным глазом. Лорд не подозревал, кто написал портрет, и уступил его за бесценок. Впрочем, большинство искусствоведов сейчас все-таки убеждены, что это Боттичелли - они основываются на превосходном знании его творчества и на собственных ощущениях от картины, написанной с замечательным мастерством.