На юго-востоке Москвы открылся пятый флагманский центр "Мои документы"

Большинство госуслуг оказывают в центрах "Мои документы". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Оформить льготы, получить нужную справку или зарегистрировать сделку для москвичей давно не проблема. Большинство госуслуг оказывают в центрах "Мои документы". Причем прийти можно в любой МФЦ независимо от того, в каком районе города живёшь. Теперь сделать это будет ещё удобнее. Пятый флагманский центр государственных услуг "Мои документы" открылся в Нижегородском районе на юго-востоке столицы.

"Мы не прекращаем развивать эту сферу, несмотря на то, что, конечно, во время пандемии особенно, лучше получать эти услуги онлайн, - сказал сегодня, 29 января, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового флагманского центра "Мои документы". - Но огромное количество людей все равно приходят в МФЦ - около 70 тысяч в сутки. Мы постоянно работаем над улучшением внешнего облика, внутреннего содержания, технологических, организационных возможностей, чтобы наши МФЦ были комфортнее. Из маленьких офисов они переезжают в такие многофункциональные центры. Здесь весь набор услуг и для населения, и для малого бизнеса, для оформления транспорта и так далее. Так что эта работа не прекращается. С начала года запускаем уже второй центр и продолжаем эту работу с тем прицелом, чтобы в каждом округе был такой центр".

Мэр напомнил, что во время пандемии сотрудники МФЦ оформляют листы нетрудоспособности больным коронавирусом, помогают с поиском работы тем, кто потерял ее в эти дни.

"То есть полностью включены в эту огромную работу, - отметил Собянин. - Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить работников МФЦ за их героический труд во время пандемии".

ЧТО ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ

Флагманский центр "Мои документы" разместился в торговом центре "Город" на Рязанском проспекте. Добираться сюда удобно - как по одной из главных магистралей юго-востока столицы, так и на общественном транспорте. Рядом с МФЦ находится крупнейшей транспортный узел, объединяющий четыре станции "Нижегородская" - Некрасовской и Большой кольцевой линий метро, МЦК и Горьковского направления МЖД.

В новом флагманском центре "Мои документы":

- 117 сотрудников ведут приём посетителей;

- 63 окна для обслуживания горожан;

- до 1 тысячи человек в сутки сможет принимать МФЦ;

- кроме основных услуг, оказывают и дополнительные: регистрация транспортных средств, услуги для малого бизнеса и для юридических лиц, приём документов для регистрации по месту пребывания либо по месту жительства по адресам всего Юго-Восточного округа (в других МФЦ эта услуга предоставляется исключительно по территориальному принципу. - Прим.);

- уникальным сервисом станет услуга МИД России "Консульская легализация документов" - проставление легализационных надписей на российских документах, удостоверяющих их подлинность для должностных лиц иностранных государств.

В ближайшие недели здесь появится криптобиокабина. С ее помощью запустят прием документов на оформление заграничных паспортов нового поколения с электронным носителем информации.

Время работы флагманского центра - ежедневно с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Адрес флагманского центра "Мои документы" в Нижегородском районе столицы - проезд Завода Серп и Молот, д. 10, ст. м. "Нижегородская".

КСТАТИ

Ещё четыре флагманских офиса МФЦ находятся в Москве по таким адресам:

- в Центральном округе - ст. м. "Деловой центр", Пресненская наб., д. 2 (торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити");

- в Южном округе - ст. м. "Пражская", ул. Кировоградская, д. 13А (торгово-развлекательный центр "Columbus");

- в Юго-Западном округе - ст. м. "Тёплый стан", Новоясеневский пр-т, д. 1 (торгово-развлекательный центр "Спектр");

- в Восточном округе - ст. м. "Щелковская", Щелковское ш., д. 75 (торгово-развлекательный центр "Щелковский").