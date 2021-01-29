Наследство Василия Ланового: кому достанутся квартира на Арбате и дача по соседству с вдовой Абдулова

29 января на 88-м году ушел из жизни артист Василий Лановой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист Василий Лановой отказывался от съемок в рекламе и современных сериалах и фильмах. Какими бы солидными гонорарами не заманивали его – не соглашался. Лановой говорил в интервью «Комсомольской правде»: «Репутацию зарабатываешь годами, а испортить можно за съемочный день. Для актера не деньги главное – главное совесть сохранить». Василий Семенович работал много - преподавал в театральном институте, играл в театре, выступал с концертами.

Жил честно и больших богатств не нажил, однако наследство все же оставил. Недвижимость народный артист имел еще с советских времен, когда работал также много. Сейчас она считается элитной. Владел ей Василий Семенович вместе с супругой народной артисткой Ириной Купченко. У пары есть «трешка» в районе Арбата и загородный дом, который Василий Иванович называл дачей, там семья и проводила большую часть времени.

Дом семьи Василия Ланового находится в подмосковном поселке Внуково (10 км от МКАД). Неподалеку дом, который когда-то построил Александр Абдулов, сейчас он принадлежит его вдове и дочери. Загородный дом Василия Ланового отличается от элитных соседских построек скромностью и вкусом, актер строил его своими силами. Двухэтажное строение из красного кирпича расположено таким образом, что на участке не вырубили ни одной сосны, они продолжают вольно расти на территории. Второй этаж небольшой, напоминает надстройку. В доме есть печка и баня.

Дача Василия Ланового во Внуково. Фото: "Экспресс-газета"

Василий Лановой несколько лет назад в интервью «Комсомольской правде» рассказывал о том, как устроена жизнь его семьи за городом: «На даче весь тяжелый строительный труд мой. Построил дом, в котором живем круглый год, работал и стропальщиком, и крановщиком, машины разгружал. Кран на кухне не починю, а вот где требуется грубая физическая сила - это я могу. Ирина Петровна на даче занята посадками цветов, ягод. У нас смородина, крыжовник, который я люблю, яблоки, сливы. Ира умеет очень хорошо готовить, но делает это редко - на семейные праздники. У нее есть помощница, которая стряпает. Ирина Петровна осуществляет общее руководство. Она сама непритязательна. Как все у нас в семье».

Семья действительно жила непритязательно, без стремления к роскоши. Однако и дом, и квартира по нынешним временам стоят не мало. Дачу в этом поселке эксперты уже оценили примерно в $1 млн (76 млн руб.). Трехкомнатная квартира в районе Арбата стоит не меньше 70 млн руб. Однако никакой дележки наследства не будет. Всей недвижимостью супруги владели в равных долях. После смерти народного артиста его доля переходит наследникам первой очереди - супруге и старшему сыну.

У Василия Ланового было двое детей. 47-летний Александр – ученый, историк, недавно женился, у него отдельная жилплощадь. А младший сын народных артистов Сергей умер семь лет назад - ему было всего 37 лет. У Сергея была внебрачная дочь, которую Лановые признали и опекали. Сейчас Анне уже 20 лет, она студентка, Лановые окружили ее любовью и обеспечили всем необходимым.

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