Бывший омский министр здравоохранения объявлена в международный розыск

Бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову объявили в розыск. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову. Ее разыскивают, чтобы допросить по делу "о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий", которое возбуждено ранее в отношении ее персоны, директора казенного учреждения "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области" Виктора Бабикова и иных лиц.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области.

Напомним, это речь идет о той самой Солдатовой, которая устроила в Омской области грандиозное перепрофилирование медицинских учреждений под борьбу с коронавирусом, в том числе родильного дома № 4. Но на деле все это было на бумаге и дошло до скандала: автомобили скорой помощи не могли найти места для пациентов с коронавирусом, а потому начали отвозить больных к стенам здания министерства здравоохранения Омской области. Чтобы привлечь внимание, водители не выключили в машинах сирены.

- По версии следствия, Солдатова, Бабиков и иные лица, действуя совместно, явно превышая свои должностные полномочия, организовали подготовку документов и заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19. В результате этих противоправных действий региональному министерству здравоохранения причинен значительный материальный ущерб в сумме более 105 миллионов рублей, - рассказала о том, как на самом деле проходило "грандиозное перепрофилирование медучреждений" в Омской области официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России пояснили, что так как Солдатова "неоднократно уклонялась от вызова следователя и скрывалась за границей", в отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Солдатова объявлена в международный розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске из-за нехватки мест в больницах скорые начали свозить пациентов с ковидом к зданию минздрава

Фельдшеры признались: они просто не знали, что им делать (подробности).