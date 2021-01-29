1,1 млрд рублей составил экономический эффект от внедрения в «РН-Няганьнефтегаз» новых технологий

Всего за три последних года нефтедобывающее предприятие «РН-Няганьнефтегаз», дочерняя компания «Роснефти», сэкономила 1,1 млрд рублей от внедрения инициатив своих сотрудников, повышая производственную эффективность компании. За это время в компании было реализовано 40 собственных проектов сотрудников.

Повышение производственной эффективности в компании нацелено на оптимизацию затрат и улучшение производственных процессов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений. Программа рассчитана на личное участие сотрудников предприятия - каждый специалист может предложить проект по улучшению производственных процессов. После проведения опытно-промышленных испытаний на инициативы, доказавшие свою эффективность, оформляются паспорта.

Компания «РН-Няганьнефтегаз» ведет разработку Красноленинского месторождения на трех лицензионных участках (ХМАО-Югра), запасы которых составляют по категории АВ1 + В2 более 0,8 млрд тонн нефти. Речь идет о крупных запасах нефти, большая часть которых - трудноизвлекаемые. C этой категорией запасов связаны основные перспективы предприятия.