Макдоналдс и «Пятёрочка» открыли первое предприятие быстрого обслуживания внутри магазина

Адрес: Волоцкой переулок, д. 9. Он объединил в себе несколько вариантов посещения – гости смогут зайти в него с улицы, непосредственно из торгового зала «Пятёрочки», а также сделать заказ в МакАвто, не выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку.

Новый Макдоналдс площадью более 220 кв. м. оборудован стандартной кухней с системой «Made For You», которая позволяет готовить свежие продукты непосредственно под заказ в доставку, навынос или для питания за столиком в торговом зале. Кроме того, гости смогут заказать напитки и десерты в МакКафе или в МакАвто. В этом Макдоналдсе работает более 70 человек.

Обе компании соблюдают высочайшие стандарты качества и безопасности: все сотрудники работают в масках и перчатках, все поверхности регулярно дезинфицируются, сотрудники измеряют температуру каждые 4 часа, на кухне круглосуточно работают бактерицидные лампы.

«Мы стремимся дать нашим гостям всё, что им нужно, и даже немного больше. Партнёрство с самой популярной в России по данным «Ромир» сетью – Макдоналдс – позволит сделать «Пятёрочку» центром притяжения района, особенно для молодёжи, и откроет дополнительные возможности получить в одном месте сразу несколько услуг – купить продукты и необходимые товары домой и перекусить в Макдоналдсе», - комментирует генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

«Макдоналдс работает с лидерами российского рынка в разных секторах, и сотрудничество с «Пятёрочкой», крупнейшей российской сетью продуктовых магазинов формата «у дома», - это ещё один важный шаг развития нашей сети. Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы, совместно с партнёрами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы», - говорит Карина Погосова, старший вице-президент по развитию, IT и франчайзингу Макдоналдс в России.

Макдоналдс в «Пятёрочке» стал третьим открытием в рамках сотрудничества с X5 Retail Group. В прошлом году компании запустили предприятия быстрого питания в супермаркетах «Перекрёсток» в г. Химки и г. Домодедово. Развитие новых форматов предприятий позволяет компаниям оценить синергетические возможности увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнёрства. В 2021 году компании планируют открыть ещё несколько совместных точек в магазинах «Пятёрочка».