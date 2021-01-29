Три дня, меняющие взаимоотношения бизнеса и государства

XVI Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет в Москве с 24 по 26 марта 2021 года.

Самое крупное событие в сфере закупок – XVI Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет в Москве с 24 по 26 марта 2021 года. Мероприятие поддержано на самом высоком уровне – Оргкомитет Форума возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – площадка для нахождения точек соприкосновения поставщика и потребностей государства. А также единственное в стране мероприятие, объединяющее руководителей главных распорядителей бюджетных средств. Именно с ними отечественные поставщики смогут вступить в прямой диалог и открыто обсудить самые злободневные вопросы. Около 7 тысяч представителей из 85 регионов России станут активными участниками происходящих событий.

Уникальность Форума – в объединении всех звеньев одной цепи, в одном месте и в одно время. Каждый экспонент или участник мероприятия будет иметь возможность пообщаться с представителями государственного сектора или бизнес-сферы, а также задать интересующие вопросы лидерам мнений из социальных сетей. Статистика анкетирования за последние годы показала: на вопрос «с какой целью вы посетили форум» большинство респондентов отвечают «завести деловые знакомства» и «расширить круг поставщиков».

Программа Форума:

Первый день – «223-ФЗ: закупки госкорпораций, госкомпаний, включая субъекты естественных монополий».

Второй день – «44-ФЗ: государственные и муниципальные закупки».

Третий день – «Специальные вопросы сферы закупок».

Параллельно с Форумом будет организована масштабная выставочная экспозиция. Ежегодно около 300 компаний-поставщиков из самых разных уголков России презентуют широкий спектр продукции для разных отраслей экономики. В числе постоянных экспонентов – субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации, электронные площадки, банки, общественные и экспертные организации.

Выстраивать деловые связи со специалистами разных должностей и из разных сфер будет просто и комфортно благодаря разноформатным мероприятиям в рамках Форума:

— презентации инновационных проектов;

— специальные сессии по развитию профессиональных навыков заказчиков и поставщиков;

— лаборатория законодательных инициатив «Изменим контрактную систему»;

— мастер-классы и деловые игры;

— профессиональный лекторий Академии Контрактных Отношений на тестирование 44-ФЗ и 223-ФЗ.

На форуме подведут итоги ежегодных конкурсов: «Лучший поставщик 2020 года» и VII конкурс журналистов на лучшую публикацию по теме: «Государственные, муниципальные, корпоративные закупки».

Повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур – основная задача, которую в конструктивном и открытом диалоге заказчиков, поставщиков и общественных контролеров поможет решить площадка Форума. Предложения и инициативы, выработанные в ходе работы дискуссионных площадок, войдут в Резолюцию – итоговый документ Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

«В 2021 году всех нас ждет большая работа. Форум-выставка должен помочь отечественному товаропроизводителю не просто продать свою продукцию государству, но и стать современным, высокотехнологичным, конкурентоспособным предприятием. Уже сейчас свои экспозиции планируют представить российские предприятия, готовые продемонстрировать конкурентную продукцию и технологии государственным, муниципальным и корпоративным заказчикам, включая субъекты естественных монополий», – прокомментировал Директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Андрей Садофьев.

Перед тем как зарегистрироваться как участник, ознакомьтесь с льготами. Субсидирование расходов на публичные мероприятия: государство готово компенсировать предпринимателям затраты на участие в выставках

Все подробности о мероприятии на официальном сайте: forum-goszakaz.ru