В 2021 году в Москве узаконят восемь новых особо охраняемых природных территорий

«Лёгкие» города, это ещё и излюбленные места для прогулок у местных жителей Фото: Евгения ГУСЕВА

Особо охраняемая природная территория - это, можно сказать, княжеский титул, с которым городскому перелеску ничего не страшно. Ни строительство торговых центров, ни реконструкция улицы, ни что бы то ни было еще.

Как правило, это небольшие природные уголки, которых не коснулось городское благоустройство. На этих участках нет скамеек, асфальтовых дорожек и фонарей. Но как раз в этом и их прелесть. В том, что десять минут назад человек шел по шумному Мичуринскому проспекту и вдруг оказался на берегу речушки Очаковка (дикое местечко с крутым склоном и разнотравьем - в районе ул. Лобачевского, - прим. авт).

Кроме того, что это «лёгкие» города, это ещё и излюбленные места для прогулок у местных жителей. Идёшь вдоль берега под пение птичек, дышишь свежим воздухом. Короче, почти релаксация.

То, как следует вести себя на таких территориях, прописано в 48-м законе города Москвы (нельзя искажать ландшафт, возводить объекты капстроительства, нарушать местообитания растений и животных, разводить костры, выгуливать собак, собирать урожай и так далее). Чаще всего перед входом в такой уголок на стенде висит подробная инструкция.

В прошлом году в столице под особую охрану взяли 26 участков (1,77 тыс га), в этом планируют создать еще 8 (280 га).

Всего в настоящий момент в Москве насчитывается 140 особо охраняемых природных территорий (свыше 19 тыс га, а это - 7,5% территории города, - прим. авт).

Как сообщил накануне руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, несмотря на последние события, связанные с пандемией коронавируса и ударом, который она нанесла по экономике города, в бюджете Москвы на 2021 год на создание и благоустройство парков (и их озеленение) планируется выделить 2,3 млрд руб, а 14,1 млрд руб заложено «на охрану окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе».