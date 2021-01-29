Сотрудники «Сима-ленд» устроили флешмоб в поддержку Путина. Фото: кадр из видео

Сотрудники компании «Сима-ленд» сняли видеоролик в поддержку российского президента Владимира Путина. Несколько сотен работников организации в костюмах, на которых был вышит герб РФ, станцевали под песню «Нас бьют, мы летаем», а в конце обратились к главе государства со словами: «Владимир Владимирович, мы с вами!».

При этом специального хореографа участники этого флешмоба не нанимали: танец является разработкой самой компании. Снимавшиеся в ролике сотрудники повторяли движения за коллегой на сцене, ушло на танец около получаса.

- Любому президенту необходима поддержка народа. Если народ поддерживает главу государства, значит, он легитимен. Мы показали, что поддерживаем, это наше мнение, - сообщил владелец «Сима-ленд» Андрей Симановский, чьи слова цитирует издание «Аргументы и факты».

В компании различного рода патриотические флэшмобы проходят регулярно. Так, в 2018 году сотрудники «Сима-ленд» присоединились к флэшмобу «Усы надежды», чтобы выразить свою поддержку российской сборной по футболу на чемпионате мира.