Мишустин о больнице в Карелии: «Грустно, что стены обшарпаны, прости Господи..»

Премьер-министр Мишустин посетил с рабочим визитом Петрозаводск. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Добрый день, доктора! - приветствовал премьер Михаил Мишустин медиков, работающих в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска.

В Карелию Мишустин прилетел на один день. Республика, несмотря на огромные туристические возможности, входит в десятку самых депрессивных регионов.

Петрозаводская больница - одно из старейших медучреждений страны, приказ о ее создании был выпущен в 1785 году. Мишустину показали реанимацию, а также кабинет УЗИ. Первым делом в глаза бросался черный целлофан, натянутый по высоте стены. Как оказалось, он заменял собой шторку, отделяющую одну часть кабинета от другой.

- Грустно, что стены обшарпаны, прости Господи... Мне кажется, даже цвет немного изменить или какие-то плакаты, чтобы люди приходили и настроение немного получше было, - оглядел кабинет Мишустин.

Кабинет эндоскопии тоже представлял мрачное зрелище. На полу красовался эмалированный тазик. Точь в точь из советских времен. Удивительное зрелище для медицины 21 века.

Здание стационара было построено еще в 1970 году. Сейчас в больнице идет первый этап реконструкции - пристройка приемного отделения. Второй этап реконструкции - строительство нового хирургического корпуса - должен завершиться к концу 2023 года. Если сейчас в больнице всего четыре операционных блока, то с появлением нового корпуса их будет 12. Правда, пока новая хирургия находится на этапе проектирования.

- Каждый год через нашу реанимацию проходит 6 тысяч пациентов. Число коек в три раза ниже нормативов. Тоже самое и в хирургии. Хирурги оперируют в одном операционном зале на двух столах, - рассказали врачи Мишустину.

А потом заметили: «Мы очень рассчитываем на вашу помощь».

Проектно-сметную документацию по плану должны подготовить в апреле, а потом провести экспертизу, но, по словам медиков, раньше июля-августа это вряд ли состоится.

- Давайте сделаем так, чтобы июль это был край, - отреагировал Мишустин и поручил губернатору Артуру Парфенчикову взять это на личный контроль.

Медики также попросили Мишустина помочь детской республиканской больнице и закупить для нее два операционных комплекса. Премьер, посоветовавшись с главой Минфина Антоном Силуановым, пообещал выделить на это из резервного фонда правительства 200 миллионов рублей.

- Детям нужно в первую очередь помочь, - заметил Мишустин.

- Надеемся, ваш визит позволит реализовать наши мечты, - ответила премьеру главная медсестра больницы.

В Петрозаводске Мишустин также посетил Соломенский лесозавод - одно из крупнейших предприятий в Карелии, а потом отправился на встречу с малым и средним бизнесом. Одна из участниц встречи (предпринимательница выращивает карельскую землянику) ратовала за развитие агротуризма. Она пожаловалась, что по закону земли сельхозназначения нельзя использовать в туристических целях.

- Важно не только разрешить строительство на землях сельхозназначения для агротуризма или для реализации своей продукции, но очень важно привлекать туда людей: это дорога, это гостиница, это, как правило, самые простые вещи для того, чтобы комфортно было приехать, посмотреть окрестности. Это все комплексно надо делать, - отметил Мишустин.

Премьер даже припомнил, как в студенчестве путешествовал по Карелии.

- Студентом первого курса я был приглашен преподавателями кафедры теоретической механики в поход в Карелию, мы сплавлялись по рекам. Это одно из самых ярких воспоминаний о туризме из моей юности, - поделился с участниками встречи Мишустин и попросил внести в правительство предложения о развитии агротуризма.