Маргарита Симоньян: Я сказала «Россия, забери Донбасс домой», потому что это мои убеждения, я семь лет это говорю

Речь Маргариты Симоньян на форуме в Донецке стала политической сенсацией. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Речь Маргариты Симоньян на форуме в Донецке, где в эти дни принимают «Доктрину Русский Донбасс», стала политической сенсацией. Известная журналистка и медиаменеджер фактически призвала Россию присоединить Донбасс. Многие увидели в этом не просто личный взгляд Симоньян на будущее ДНР и ЛНР, но нечто большее. Начали выдвигать конспирологические теории.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже ответил журналистам: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса (присоединения Донбасса, - ред.) на повестке дня не стоит».

Тогда «КП» позвонила самой Маргарите Симоньян и задала три простых вопроса. И услышала три ответа на них:

1. Ваше выступление на Донбассе - крик души, личная реакция на увиденное или за этим стоит нечто еще?

- Я вообще стараюсь не поддаваться мгновенным эмоциям, - ответила Маргарита Симоньян. - То, я сказала на форуме в Донецке, я говорю уже семь лет - и публично, и непублично. Я так считаю, в этом убеждена и оставляю за собой право говорить о своих убеждениях вслух.

2. Если Россия, как вы сказали, «заберет Донбасс домой», то есть присоединит, не страшно ли то, что мы получим взамен - травлю, новые санкции или даже войну?

- А сейчас-то у нас ни травли, ни санкций, ни войны? Хуже уже не будет.

3. И что будет, если Россия не заберет Донбасс, продолжит скромно молчать и делать вид, что "минский процесс" - это все, что она может сделать?

- Я не могу выступать от имени государства - я не чиновник и не политик. Мое маленькое частное мнение заключается в том, что нельзя разбрасываться такой преданностью, нельзя бросать своих, нельзя не видеть боль, слезы и кровь миллионов русских людей, которые каждый день молятся и уповают только на нас. Моя совесть не позволяет мне смотреть на это по-другому.

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