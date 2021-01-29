Сочинения Платона и журналы за 350 тысяч рублей: за что коллекционеры платят огромные деньги

Одна из страниц комплекта журналов «Столица и усадьбы» 1913-1917 года. Фото:ozon.ru

В 2020-м году любители старины и редких вещичек спустили на них 300 млн. рублей. Такие данные приводит Ozon. Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Похоже, карантин и заточение в четырех стенах резко ускорили «перемещение» коллекционеров из офлайна в интернет. Во всемирной сети теперь спокойно покупают и продают редкие антикварные экземпляры ценой от 20 до нескольких сотен тысяч рублей. В среднем покупка для домашних паноптикумов обходится в 1200 рублей.

Самым дорогим коллекционным предметом, проданном на Ozon, стал комплект журналов «Столица и усадьбы» 1913-1917 года. За него заплатили 350 тысяч рублей (о прочих дорогих покупках см. «Конкретно»). А самым щедрым коллекционером оказался некий житель села Жаворонки Московской области – за год он потратил на раритетные издания по истории России почти полмиллиона рублей.

Самыми популярными товарами для коллекций в 2020-м стали монеты. Вот что было больше всего востребовано среди нумизматов:

• монеты «Полководцы и герои русской армии в Отечественной войне 1812 года»;

• монеты «Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков»;

• монета 25 рублей «Самоотверженный труд медицинских работников», посвященная борьбе с пандемией коронавируса;

• монеты из серии «Оружие Великой Победы»;

• пятирублевые монеты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

КОНКРЕТНО

Топ-5 самых популярных товаров для коллекционирования

1. Монеты

2. Наборы открыток

3. Серебряные украшения ручной работы

4. Сувенирные банкноты

5. Старинные книги

Самые дорогие покупки коллекционеров в 2020-м

1. Комплект журналов «Столица и усадьбы» 1913-1917 года - 350 тыс. руб.

2. Географическо-статистический словарь Российской Империи Петра Семенова-Тян-Шанского - 290 тыс. руб.

3. Сочинения Платона в шести томах 1863 года - 210 тыс. руб.

4. «Жизнь европейских народов» Елизаветы Водовозовой - 261 тыс. руб.

5. Оригинал чертежной книги Сибири 1701 года (первого русского атласа) - 261 тыс. руб.

6. Пара подсвечников французского дома Cartier второй половины XX века - 74 тыс. руб.

По данным Ozon.