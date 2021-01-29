В университете Канады студентам читал лекции умерший профессор

Из-за коронавируса все учебные заведение были переведены на удаленку Фото: Shutterstock

В научном сообществе Канады переполох. Из-за коронавируса все учебные заведение были переведены на удаленку. Студенты слушали видеолекции, общались с преподавателями через интернет. Студент Монреальского университета Аарон Ансуини прослушал онлайн-курс по истории искусств на образовательной интернет-платформе eConcordia, разработанной Университетом Конкордия.

Видеолекции читал пожилой профессор Франсуа-Марка Ганьон. Он подавал информацию живо, доступно и увлекательно. И несмотря на то, что занятия проходили в записи, студенты были увлечены. Ансуини решил выразить преподавателю свое восхищение и заодно задать несколько интересующих вопросов.

Юноша полез в сеть, чтобы отыскать электронный адрес Ганьона и вместо этого обнаружил… некролог! В траурном сообщении говорилось, что профессор умер еще в 2019 году.

Студенты зароптали: как же так, вместо лекций живых преподавателей им предоставляют научные наработки уже скончавшихся профессоров.

Однако пресс-секретарь Университета Конкордия поспешила разъяснить возникший конфуз. Ваннина Маэстраччи пояснила, что курс, некогда принадлежавший Ганьону, теперь ведет другой преподаватель. Он вместе с двумя ассистентами и проверял задания студентов и выставлял оценки. А вот видеолекции Ганьона являются учебным пособием, точно таким, как, например, учебник или презентация.

«Каньон был гигантом в области истории искусств. Он подходил к преподаванию своего предмета с особой страстью. Даже после того, как он ушел на пенсию, он продолжал работать над созданием онлайн лекций для Университета Конкордия», - говорит нынешний куратор курса Марко Деяси.

«Я думаю, отец бы не расстроился, узнав, что его лекции используют в качестве учебного материала для студентов, - сказал сын Ганьона, Якир. - Он был бы только рад, что так много учеников могут почерпнуть для себя много нового из его лекций».