Не по «понятиям»: Неаполитанские мафиози оформляли на себя пособия для бедных

Итальянские мафиози прикидывались бедняками, чтобы нажиться на государственных деньгах. Фото: Shutterstock

Как оказалось, свои «безработные», живущие в особняках и рассекающие по дорогам на дорогих автомобилях, существуют и в солнечной Италии. Так, в ходе расследования деятельности одной из ячеек неаполитанской мафии «Каморры» всплыли махинации ее боссов с пособием для малоимущих и безработных - «безусловным базовым доходом».Он был введен в Италии в январе 2019 года и представляет собой сочетание пособия по безработице и помощи беднякам, «дотягивающие» сумму социальных выплат до уровня в 780 евро.

И, хотя любое сотрудничество с государством и идет против «кодекса чести», принятого в местной криминальной среде, мафиози не постеснялись покуситься на пособие.

Всего за год «каморристы» наполучали льгот на сумму более 1 миллиона евро. В настоящее время все 120 счетов, на которые поступали пособия, заблокированы Финансовой гвардией Италии, однако значительную часть средств мошенникам уже удалось обналичить.

Хитрая схема вскрылась из-за жадности отдельных членов группировки - часть заявлений на пособие, к которым прилагались фальшивые налоговые декларации, были поданы преступниками, находившимися в тот момент за решеткой.

Итоговый размер господдержки зависит от количества человек в семье, их дохода, объема сбережений, наличия недвижимости и транспортных средств.

Получать средства можно не более полутора лет, а затем участник программы обязан принять любое предложение о работе из любого города страны.

«Каморра» - одна из старейших в Италии мафиозных группировок из региона Кампания, возникшая еще в 17 веке. Ее структура отличается от других преступных сообществ своей иерархией, в которой отсутствует «единоначалие». Специализируется на наркоторговле, проституции и незаконном захоронении токсичных отходов.