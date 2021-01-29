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Ничего святого: Американские дельцы покусились на гимн России

По требованию заокеанских «правообладателей» YouTube несколько дней блокировал загрузку роликов с гимном России, но затем был вынужден признать «ошибку»
Евгений СУЧКОВ
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Практика «прихватизации» отечественных композиций для YouTube уже не нова

Практика «прихватизации» отечественных композиций для YouTube уже не нова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как оказалось международное право для корпораций из «оплота демократии и свободы» не стоит и выеденного яйца.

Государственные символы не могут быть объектом «копирайта»? А нам все равно, решили в Broadcast Music Inc (американская организация по защите авторских прав) и приватизировали партитуру нашего гимна.

Первым на безмерную жадность заокеанского цифрового гиганта пару дней назад обратил российский исполнитель и блогер Юрий Хованский в своем телеграм-канале. Когда он попытался выложить свой очередной ролик на YouTube, ему неожиданно прилетел «бан» от Google якобы за нарушение авторских прав американской BMI. Методом проб и ошибок они с товарищем поняли, что причина — в исполненном «нота в ноту» российском гимне. В начале новость осталась практически незамеченной — никто не мог поверить в столь вопиющую наглость акул шоу-бизнеса.

А следовало бы — ведь практика «прихватизации» отечественных композиций для YouTube уже не нова - в середине 2020 года права на «Священную войну» и «День Победы», по версии Google, уже переходили американскому лейблу The Orchard Music.

Как заявили позднее в американской компании в ответ на официальный запрос Роскомнадзора, назвавшего блокировку гимна России «неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех граждан нашей страны», произошедшее было признано... досадной ошибкой.

По словам воротил цифрового бизнеса, проблема крылась в системе Content ID, в которой хранятся цифровые отпечатки — образцы контента, загруженные правообладателями. Все новые видео на YouTube сравниваются с этими отпечатками, а при обнаружении совпадения ролики блокируются.

В компании добавили, что «отпечаток», связанный с нашим гимном, был настроен в нарушение их правил. После чего врубили заднюю скорость и аннулировали притязания BMI.

Но осадочек все равно остался. Почему-то терзают смутные сомнения, что запоздалое признание «ошибки» корпорацией связано вовсе не с уважением чувств наших сограждан и даже не с нормами международного права, а с банальным страхом однажды оказаться перед фактом блокировки своей видеоплатформы в России, потеряв деньги и влияние.

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