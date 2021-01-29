Форум «Сильные идеи для нового времени» стал лауреатом премии EFEA Awards

Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс победил в номинации «Открытие года» ежегодной премии событийной индустрии России EFEA Awards. Об этом сообщил оргкомитет X Евразийского Ивент Форума (EFEA) и форума Event LIVE.

«Мы благодарны жюри за то, что так высоко оценили нашу инициативу. Форум «Сильные идеи для нового времени» - это, безусловно, труд огромной команды: тех собирал идеи, кто их оценивал, помогал дорабатывать, организовывал коммуникации, работу онлайн и офлайн-площадок и многое другое. Но главная заслуга, конечно, тех, кто присылал свои идеи, кто наполнил смыслом и содержанием этот проект. Поскольку наши авторы представляют практически все регионы России, то и победа в конкурсе – всенародная», - заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

«Крайне приятно начинать новый деловой сезон с добрых новостей и признания отраслевого сообщества. Прошедший год поставил перед всеми организаторами мероприятий сложнейшие вызовы: смена форматов работы, переход в онлайн, гибридные Форумы. Другими словами, каждый из профессионалов рынка должен был адаптироваться и проявлять гибкость в реализации проектов. Проект «Сильные идеи для нового времени» - это пример форума, реализованного в новой экосистеме проведения мероприятий: новые запросы, новые сервисы, привлечены новые участники рынка, применены новые навыки. Только благодаря совместной заинтересованности каждого участника, каждого автора идеи мы смогли добиться такого заслуженного признания от профессионалов рынка», - подчеркнул Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Форум состоялся 11-13 ноября в Москве, участники подали больше 15 тыс. идей для развития социальной, экономической, технологической и других сфер России. В финал прошли 300 инициатив. Лидеры девяти лучших проектов представили их президенту России Владимиру Путину. Не вошедшие в финальный топ-лист идеи также не останутся без поддержки агентства и Фонда Росконгресс.

Во время проведения форума появилось общество инициативных и неравнодушных россиян, предложения которых позволят стране достигать новых высот развития. Отмечается, что «Сильные идеи для нового времени» будут проводиться ежегодно.

Рейтинг лауреатов составлялся исходя из количества упоминаний в публикациях российских СМИ форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий.

В список претендентов в номинации «Событие года. Регион России» для медиамониторинга EFEA Awards включили события, которые прошли в регионах в прошлом году и заняли первые места или получили гран-при премии Russian Event Awards 2020.

Премия EFEA Awards — признанный знак отличия событийной отрасли России, неофициально названный участниками рынка и СМИ «Оскаром индустрии встреч».