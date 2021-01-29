Трудно живем. Разве может быть хуже? Может

Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств. Она состоит в том, чтобы забрать Фото: Артем КИЛЬКИН

У людей, симпатизирующих нынешнему протесту, есть один очень простой, но разумный аргумент в свою пользу.

Они говорят: бедность.

Они говорят: а живем-то мы как? Трудно живем.

Они говорят: нам тяжело, а вы все про какую-то геополитику нам рассказываете, про всякую там духовность, плохую Америку и любовь к родине. А где деньги, Зин?

И в этом есть много правды.

Действительно, большое и длинное падение цен на нефть и газ, повышение пенсионного возраста, ковидный кризис и, главное, упорное стремление всевозможных начальников зарабатывать на людях и их ближнем мире какими угодно способами, лишь бы побольше, побольше - налоги, сборы, поборы, штрафы, парковки, проценты, застройка, коммуналка и нет конца всему этому, - все это вызывает у народа нашего ощущение, что если в нулевые годы мы каждый день жили немного лучше, чем раньше, то теперь живем немного хуже, и еще немного, и Алиса все падает и падает, а когда и куда упадет - непонятно.

Все это, повторюсь, правда.

Но когда с этими самыми мыслями и чувствами люди выходят на митинг - или хотя бы сочувствуют ему издали, - организованный гражданами круга Навального, Волкова, Гуриева, Милова, Соболь etc., - это как если бы они, страдая головной болью, отправлялись в аптеку и требовали у тети в окошке:

- Гильотина есть у вас? Дайте гильотину!

Открою вам один маленький секрет, только на ухо, шепотом.

Не поможет.

Точнее, поможет, но - справиться не с тем, на что жалуетесь, а с тем, кто, собственно, жалуется. Загнать его туда, откуда уже бессмысленно протестовать, потому что надо просто выживать.

Неприятно, конечно.

Человеку бывает сложно смириться с таким: его что-то гнетет - и вроде бы предлагается альтернатива, но она не только не лучше, но еще и намного хуже того, что у него есть.

Тем не менее, трезвость - норма жизни, хоть и печальная.

Если вы живете в Российской Империи 1916 года, и живете скромно - квартира пятикомнатная, прислуги всего пара человек, все своим трудом, но проклятое самодержавие возмущает, ну сколько еще терпеть, - нет смысла примеривать красный бант. Он, может, кому-то пойдет, но не вам.

Если вы живете в Советском Союзе 1941 года, живете плохо и бедно, комната в коммуналке, пешком на работу, а за опоздание - ата-та, но зовут вас, скажем, Яков Самуилович - нет смысла ждать немцев. Просто поверьте - они не решат ваших проблем.

Если вы живете в Советском Союзе 1990 года, работаете на шахте или на заводе, и многое вам закономерно не нравится - очереди, дефицит, - нет смысла кричать: Ель-цын! Ель-цын! Ну... как вам сказать... Ничем хорошим это для вас не закончится, да и все.

Либеральная оппозиция, элитное ядро которой состоит из тех же самых людей, что устраивали нашу экономическую жизнь еще с девяностых годов, ну или же их последователей, поклонников и эпигонов, а то и просто граждан, которые называют себя "либертарианцами" (не спрашивайте, сатанистом в России быть несколько гуманнее), - не станет строить для вас социальное государство.

Почему? Ну, видите ли, волк не охраняет двор, огонь не намокает, а Гуриев, Чичваркин, Кац, Кох etc. - явились в наш грешный мир не для того, чтобы показывать вам чудеса скандинавского социализма, кейнсианского капитализма или еще какого-нибудь изма, который вам что-нибудь полезное даст.

Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков, как говорили в моем хипповом детстве.

Она состоит в том, чтобы забрать - если для себя, - и отдать - если для заграницы.

Крым, непризнанные республики, спорные территории, Арктика, серьезное оружие, крупная госсобственность, - это отдать.

Власть, деньги, дачи, мигалки, подряды, интересные схемы и нужные места - это забрать.

А, еще гей-парад.

Можно провести гей-парад. Сейчас нельзя - духовность не разрешает, - а тогда будет можно.

Хотя нет, это уже вчерашний день, так что будет лгбткьюплюс парад.

Ну а насчет зарплат, пенсий, льгот и больниц - придется написать в Спортлото.

Вы же за свободу боролись? - спросят вас победители.

Так вот же она, свобода, - хотите, милостыню просите, хотите, водкой торгуйте у метро, хотите - в гастарбайтеры.

Сложно в такое поверить, я понимаю.

Сложно поверить, что усталого, недовольного, нагруженного заботами и, мягко говоря, небогатого человека - так называемые герои сопротивления на повороте истории собираются обмануть и ограбить еще намного сильнее.

И так ведь жизнь трудная, квартира маленькая, проблем много. Ну разве может быть еще хуже?

Тем не менее, рекомендую со всей осторожностью отнестись к тем, кто стучится к вам в дверь и говорит ласково, но, знаете, так быстро-быстро:

- свобода достоинство долой страх подпиши бумажку честные люди имперская агрессия все в мире наши друзья подпиши бумажку будем жить как в германии будем жить как в швейцарии подпиши подпиши бумажку плохих всех выгоним хороших наймем справедливость свобода добро свет правда бумажку подпиши?

Ничего не подписывайте и закройте дверь.

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