Слухи о тяжелом недуге, потеря волос: что случилось с Гариком Мартиросяном

Первые подозрения о том, что Гарик Мартиросян может быть тяжело болен, у поклонников появились еще летом 2020 года Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гарик Мартиросян дал повод для беспокойства. Вот уже несколько месяцев шоумен сам на себя не похож. Внешний вид артиста спровоцировал появление тревожных слухов. Поклонники подозревают, что ведущий и резидент Comedy Club якобы борется с тяжелой болезнью.

Первые подозрения о том, что Гарик Мартиросян может быть тяжело болен, у поклонников появились еще летом 2020 года. Тогда ведущий неожиданно потерял все волосы на голове. Он побрился налысо, а на расспросы окружающих артист отшучивался. Сначала говорил, что это его фирменная прическа на лето.

Потом шутил в блоге: "Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или на Брюса Уиллиса. Снова получился просто лысый Мартиросян".

Вот уже полгода Гарик не меняет прическу, что и наводит его подписчиков на плохие мысли. Помимо этого Мартиросян заметно располнел.

В этом убедились гости юбилея звезды "Дома 2" Ольги Бузовой. Артист пришел на вечеринку с женой Жанной. Гарик заметно раздался в объемах. Его внешний вид, как кажется, некоторым фолловерам, стал "болезненным". Ходят слухи, что все эти метаморфозы происходит на фоне лечения от тяжелого недуга.

Мартиросян никак не комментирует перемены во внешности. На всех фото Гарик улыбается, работает он в привычном графике.