"Светлана Бондарчук в мини, исхудавшая Юлия Снигирь": в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?»

Виктория Исакова Фото: Иван МАКЕЕВ

Режиссер картины Ангелина Никонова и продюсер Нателла Крапивина презентовали фильм о любовной драме, которая разгорелась в лихие 90-е в творческой паре — кинокритика и журналиста.

Картина снималась по одноименной автобиографии Карины Добротворской, которая рассказала в книге о большой и трагичной любви к известному кинокритику Сергею Добротворскому. Фильм был показан этим летом на «Кинотавре», где придворные кинокритики чуть ли не с лупой сидели на показе, поскольку каждый второй был лично знаком с Добротворским.

Светлана Бондарчук пожаловала в дерзком мини-платье Фото: Иван МАКЕЕВ

В общем, приняли там фильм неоднозначно…Можно сказать, обругали. Впрочем, простому зрителю картина понравится. Крепкая драма про любовь, что называется «до разрыва аорты», потрясающая актерская работа Анны Чиповской и Виктории Исаковой, сыгравших главную героиню в разные периоды ее жизни. И в финале «бомбический» саундтрек малоизвестного музыканта Кирилла Павлова.

На премьере светский бомонд, как всегда, блистал нарядами. На сей раз, видимо, дамы соревновались, у кого юбка короче.

Так, Светлана Бондарчук пожаловала в дерзком мини-платье. Исхудавшая, но очень эффектная Юлия Снигирь тоже пришла в короткой юбчонке и под руку с актером Евгением Цыгановым. Пара уже давно спокойно позирует вместе, не боясь пересудов про многодетного актера, оставившего семью ради романа с коллегой.

Юлия Снигирь тоже пришла в короткой юбчонке Фото: Иван Макеев

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

Фильм выйдет в прокат 4 февраля 2021 года.