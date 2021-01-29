Недолго продержался на новом месте: Дмитрий Шепелев потерял работу

Дмитрий Шепелев в блоге демонстрирует полное благополучие и счастье. Однако в жизни не все идет гладко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Шепелев снова безработный. Из-за низких рейтингов продюсеры закрыли его детское шоу "Ты как я". Ведущий пробовал свои силы в другой передаче, но и там потерпел фиаско.

Дмитрий Шепелев в блоге демонстрирует полное благополучие и счастье. Однако в жизни бывшего возлюбленного Жанны Фриске не все идет гладко. "Из-за низких рейтингов программу не стали продлевать на второй сезон. Дмитрий пробовался в другой проект, тоже посвященный звездным родителям и их дочкам-сыночкам. Его кандидатуру даже всерьез рассматривали, но в итоге утвердили другого ведущего", - цитирует "СтарХиту" осведомителя с канала ТНТ.

А ведь совсем недавно Дмитрий признавался, что еще никогда так комфортно не чувствовал себя в кадре. Кроме того, о такой работе Шепелеву, по его словам, не стыдно было рассказать своему сыну Платону.

После смерти Фриске телеведущий недолго был один. Вот уже несколько лет он живет с дизайнером Екатериной Шулуповой. Дмитрий называет ребенка избранницы своей дочерью. Лада - ровесница Платона. Они вместе ходят в английскую спецшколу.

О романе Шепелева и Тулуповой впервые заговорили в 2016 году - через год после смерти прежней возлюбленной телеведущего. Дмитрий познакомился с Екатериной в детском саду, куда они водили своих детей. "Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада - лучшие друзья с самого раннего возраста", - делился телеведущий.

Через два года пара стала жить вместе. В 2019 году Дмитрий сделал предложение любимой. Они обручились. Сейчас пара обустраивает новую просторную квартиру для своей семьи в центре Москвы.