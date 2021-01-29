Основатель донецкой бригады «Восток» Александр Ходаковский: Донбасс к объединению с Россией пока не готов

На вопросы ведущих ответил Александр Ходаковский Фото: ТАСС

О ПАСПОРТАХ РОССИИ

- Сколько выдано российских паспортов в непризнанных республиках?

- Порядка 450 тысяч человек получили российское гражданство. Из 3,5 миллионов человек, проживающих по Луганской и Донецкой территориям.

- Сейчас просто получить паспорт РФ в Донецке, в Луганске?

- К сожалению, непросто. Всем номинантам приходится проходить двойную процедуру. Во-первых, им нужно получить паспорт ДНР. По техническим причинам, по объективным не все граждане на наших территориях получили гражданство этих территорий. И проблемы те же самые, они дублируются - и при получении гражданства России, и нашего гражданства. Не успевает наша система обеспечивать паспортами, спецпроверки проводить (самый долгий этап).

ОБ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ

- Почти за 7 лет, прошедших с начала войны, какая-то экономическая интеграция этих территорий с Россией произошла?

- Отвечаю, опираясь на собственное мнение и впечатления. Мне кажется, что нет. Потому что процессы, связанные с интеграцией экономики, проходят в достаточно глубоко конспиративном режиме. Потому что мы – подсанкционная территория.

- Кто не хочет – российская власть или местные?

- Есть такое понятие, как рынки сбыта. А мы должны вуалировать всю продукцию, которая у нас производится, будь то сырьевая сторона вопроса, будь то производственная продукция. Мы не должны показывать происхождение. Мы-то не боимся пострадать, потому что на нас рычагов воздействия нет. А те российские смежные структуры, с которыми мы работаем, они могут пострадать. Мы сами до конца не понимаем всех нюансов, а уж население тем более. Они просто ходят на работу на свои объекты, и не понимают, куда производимая ими продукция будет направляться, через какие схемы, как будет происхождение подтверждаться, без чего экспорт вообще практически невозможен. Мы не можем свою продукцию ориентировать на Россию - там и так переизбыток всего того сегмента, который мы производим. Приходится искать пути выхода на страны зарубежья, причем достаточно далекие (не западные).

У нас уровень производства по металлургии сократился в разы, по добыче угля – стоит под вопросом закрытие порядка 13 шахт .

- Значит, в интеграции от нулевой точки придется плясать, то есть ничего за 6 лет не сделано?

- Не то, чтобы за 6 лет ничего не сделано, тут стоит сделать оговорки определенные. Но с точки зрения промышленного комплекса, с точки зрения всей экономики существенных прорывов нет. Мы просто доедаем то, что у нас было на руках.

О СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ

- И в российскую социальную инфраструктуру жители Донбасса тоже не встроены?

- Наша система образования - она более уверенными темпами интегрируется в систему образования России. Мы синхронизируем все процессы, все программы. С другой стороны, наши выпускники получают дипломы российского образца. Они должны котироваться. У нас ведь достаточно высокий уровень образования. Город индустриальный, здесь научная база была очень высокой и сохранилась в достаточной степени, несмотря на отток специалистов и на украинскую сторону, и в Россию. Но дипломы наши, естественно, не признавались нигде.

Еще наша система МЧС здорово взаимодействует с российской системой МЧС. Получает существенную помощь. Но это все на уровнях личных договоренностей. Минздрав в меньшей степени развил отношения. Аппараты МРТ выходят из строя и не восстанавливаются, не заменяются. Это существенно влияет на уровень медицинского обслуживания населения.

- А вакцина «Спутник V» поступила в Донецк и Луганск?

- Она поступает, но не на таком масштабном официальном уровне. То есть, она своими каналами сюда поступает. И вопрос о всеобщей вакцинации сейчас в стадии разрешения.

О ДЕКЛАРАЦИЯХ И НАДЕЖДАХ

- Произойдет ли хоть какой-то сдвиг в плане реальной интеграции или все опять останется декларациями и страшилками для Запада?

- Интеграция происходит. Вопрос в том, что темпы ее недостаточно высоки. А с другой стороны, когда состоится эта финальная точка, когда мы будем интегрированы? Здесь много субъективных и специализированных вопросов. Мы все же прогресс видим. Он надежду все-таки вселяет. Но сложно с сохранением промышленного потенциала. Это производство более сложной категории. Мы же производим здесь и угольные комбайны, и даже комплексы для метропроходки. Но пока не видим механизмов, как это все объединить с российским комплексом, как обеспечить рынком сбыта наши производственные предприятия.

- Не убьет ли воссоединение всю эту структуру окончательно? Может, еще не готовы обе стороны? Потому что очередная порция санкций сведет к нулю всю экономическую составляющую.

- Такие риски есть. Но это не будет так прямолинейно. Возможно, будут дополнительные попытки. Вот как мы, например, пытаемся реализовывать свою продукцию в Казахстан, в Беларусь. Но украинцы, поскольку мы подсанкционные, выискивают все направления, куда мы отправляем свою продукцию, и пытаются блокировать, создавать через судебную систему какие-то сложности. Ничего другого они не придумают. И это единственное препятствие. Инициатором всех проблем выступает украинская сторона. На предметном уровне.

Если же будет рассматриваться вопрос политический, если мы будем признаны (а еще лучше – приняты в состав Российской Федерации), тогда, конечно, вал санкций обвалится на Россию однозначно.

- Часть российских политической и деловой элит не в восторге от идеи присоединить Донбасс или интегрировать его дальше. Этот вопрос, как и с Крымом, может решить только один человек. Он решит его в 2021 году или нет?

- Нет, в 2021 году не решит, но я думаю, что мы идем по этому пути. И в перспективе это решаемо. На форуме была Маргариты Симоньян. Этот человек формирует правильный взгляд. И она не по официальной программе здесь перемещалась по территории, а по своей собственной программе. Посмотрела нюансы, которые официальная сторона ей бы не показала. Я уверен, что информация о том, что здесь происходит, доходит объективно, и дальше это будет продолжаться. Но 21-й год не станет переломным моментом, к сожалению. Мы еще объективно не готовы.

ИТОГИ ОПРОСА СЛУШАТЕЛЕЙ

На вопрос «Присоединять ли Донбасс к России?» аудитория «Радио «Комсомольская правда» ответила так:

«Да» - 85%

«Нет» - 15%.

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