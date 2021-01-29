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Сын Олега Табакова и Марины Зудиной: "Знаю, как умру. Меня собьет машина"

Павел Табаков шокировал откровением
Ольга ЛИБГАРДТ
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Павел заявил, что точно знает, как уйдет из жизни

Павел заявил, что точно знает, как уйдет из жизни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Павел Табаков поразил поклонников неожиданным признанием. Наследник легендарного актера Олега Табакова и Марины Зудиной в свои 25 лет всерьез рассуждает о смерти. Причем своей собственной.

В 2018 году Павел Табаков потерял отца. Знаменитый актер Олег Табаков скончался 12 марта в результате сердечного приступа на 83-м году жизни. Младший сын звезды театра и кино тяжело переживал уход родителя. И старался всячески поддерживать маму Марину Зудину и сестру Машу. Девочке едва исполнилось 12 лет.

А в недавнем подкасте телеканала ТНТ, вышедшем по случаю премьеры сериала "Полет", где сыграл Павел, артист внезапно порассуждал о смерти. По сюжету персонаж актера чудом избегает смерти: он опаздывает на самолет, который позднее терпит крушение.

Павел заявил, что точно знает, как уйдет из жизни. "Я знаю, как умру. Знаю, что меня собьет машина. Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина", - огорошил признанием Табаков.

Павел дал понять, что верит в знаки судьбы. Он смотрит на эту ситуацию с точки зрения фаталиста.

Гораздо больше актера волнуют взаимоотношения с девушками. Молодой человек, оказывается, по сей день не может простить предательство любимой. Когда все случилось, Павел пытался понять избранницу и простить, потому что был влюблен. Но спустя некоторое время озлобился.

"Однажды я узнал, что девушка мне изменяет. Но я тогда был так влюблен, что смирился с этим. Пытался возродить, что было. Из этого ничего хорошего не получилось. Я про ту историю не забыл. У меня даже есть план мести. Может быть когда-нибудь приведу его в действие", - рассказал актер.

Свою личную жизнь Павел никогда не афиширует. Он полностью сосредоточен на карьере. Актер знает, что его всю жизнь будут сравнивать с легендарным отцом, поэтому старается много и упорно трудиться.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИОлег Табаков: досье KP.RU