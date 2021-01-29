"Больше чем паста": вышла книга о "биографии" итальянских блюд

Книга «Больше чем паста» Оксаны Феррары - это кладезь полезных секретов

ЛЮБОВЬ К МАКАРОНАМ

Пасту любят все. Если кто-то говорит, что он не любит пасту, значит, он лукавит или же всерьез опасается за свою фигуру. Но тысячи итальянцев едят это блюдо каждый день и при этом остаются стройными. Как? Оказывается, существуют золотые правила. Есть пасту надо в обед, не переедать, не увлекаться жирными соусами и соблюдать баланс в меню.

В России макароны долгое время были гарниром. Но все меняется. Теперь мы лучше разбираемся в видах пасты, умеем выбирать полезную и знаем, что она вполне может быть главным блюдом. Всегда разным, но всегда очень вкусным.

Книга «Больше чем паста» Оксаны Феррары - это кладезь полезных секретов. Какие виды пасты бывают? Как выбрать в магазине правильную пасту? Что должно быть написано на этикетке? Как самому приготовить это блюдо и как создать идеальный соус? Ответы есть на все вопросы. Кроме того, читателям предстоит узнать интересные истории и «биографию» многих любимых итальянских блюд.

А сколько потрясающих рецептов дает автор! От одного только их чтения непременно разыграется аппетит. Есть итальянская классика, есть новомодные блюда с явным уклоном в ЗОЖ. Есть с овощным рагу и кроликом, с тыквой и баклажанами. Для многих станет открытием, что в пасту можно добавлять почти все, даже… столь любимый россиянами картофель! Тут же можно поближе познакомиться с родственниками пасты и узнать какие салаты готовят в Италии с макаронами.

А если приготовить все эти блюда вместе с близкими – будет полный восторг и счастье. Ведь люди, которые едят пасту несчастными не могут быть по определению! Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ИЗ КНИГИ

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Паста в сливочном соусе с красной рыбой и водкой

Ингредиенты (2 порции)

200 г пасты

100 мл сливок 20-23 %

100 г копченой или соленой красной рыбы

20 г водки

1 луковица

5-6 помидоров черри

2-3 ст. л. томатной пасты

Петрушка, оливковое масло, соль, перец.

Приготовление

1. Лук очистить и мелко нарезать. Обжарить на оливковом масле до прозрачности.

2. Добавить рыбу, нарезанную небольшими ломтиками. Готовить около минуты, затем сбрызнуть водкой и на максимальном огне выпарить алкоголь.

3. Добавить помидоры, разрезанные пополам. Влить сливки, добавить томатную пасту. Посолить, поперчить и тушить на небольшом огне около 5 мин.

4. Отварить пасту до состояния «аль денте» в кипящей подсоленной воде, смешать с соусом, при необходимости добавить немного воды, в которой варилась паста. При подаче посыпать измельченной петрушкой.

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