Домашние фото Леры Кудрявцевой: еле ходит с палочкой

Теперь Кудрявцевой приходится передвигаться по дому с палочкой, чтобы не нагружать травмированную спину Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева приходит в себя после тяжелой травмы, которую она получила во время падения. У телеведущей сломан крестец в трех местах. Врачи ей строго-настрого запретили вставать с постели. Но звезда ослушалась медиков ради встречи с другом Сергеем Лазаревым.

Лера Кудрявцева встретилась с Сергеем Лазаревым. Певец приехал к 49-летней блондинке, дабы увидеть давнюю подружку и справиться о ее здоровье. Звезда встретила артиста в своей московской квартире. Правда теперь Кудрявцевой приходится передвигаться по дому с палочкой, чтобы не нагружать травмированную спину. Трогательные кадры Леры разместил в блоге Сергей.

Ранее Лера поделилась жуткими кадрами в инвалидной коляске из больницы. В этот момент ее везли на КТ. Телеведущая рухнула с лестницы и ударилась головой о стену. Все произошло, когда красавица была дома с двухлетней дочкой Машей. Ей даже никто не мог помочь подняться. "Я была в носках, меня перевернуло. Ноги полетели вперед, получился кульбит. Мне казалось, что я летела минут десять. У меня первый раз такое. Мало того, что я упала на спину, я еще стукнулась головой о стенку, у меня еще и сотрясение", - поведала Кудрявцева.

Телеведущей после жуткого падения прописали постельный режим, но она его нарушает Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она упала на ручку своей дочки. Девочка стояла рядом и сразу расплакалась. Кудрявцева тоже не сдержалась "Лежу, слезы катятся. Не могла дышать вообще, не было под рукой телефона, чтобы позвонить в «скорую». Оставалось лежать и ждать, когда придет муж", - вспоминала она подробности жуткого ЧП.

Лера час пролежала на спине. Когда пришел муж Игорь Макаров, ее подняли. У телеведущий дико болела спина, ноги отнимались. К счастью, перелом позвоночника не подтвердился. У нее крестец сломан в трех местах. Срастаться он будет шесть недель.