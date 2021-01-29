Надо ли идти на митинги в воскресенье? Поспорим

В России ОМОН прошел по тонкой грани. И не совершил ту ошибку, которая в Белоруссии количество противников власти увеличила кратно Фото: Мария ЛЕНЦ

Протест против несправедливости — святое дело. Но превращение городов России в Киев-2014 и Минск-2020 — непоправимое зло. Как пройти между этими крайностями и не разрушить страну? Об этом поспорили известные журналисты «КП» - Владимир Ворсобин и Александр Коц, побывавшие на всех «цветных» революциях 21 века. И на митингах в Москве - тоже.

За

«ЭЙ, ВЛАСТЬ, К ТЕБЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ!»

Владимир ВОРСОБИН:

- Как бы было хорошо, чтоб ответ на вопрос: «Нужно ли идти на митинг в воскресенье», зависел от добровольного желания каждого из нас.

Чтоб каждый спокойно спросил себя: «Надо ли идти на митинг?» без того, чтоб миллион чиновников истерично шептали нам: «Нет! нет! нет!».

Чтоб не пугали нас полицией. Чтоб не стращали нас тюрьмой. Чтоб не бегали вокруг нас крикливые телепропагандисты, умаляя не двигаться с места. Остаться послушными. Замереть.

- Только не улица! – надрывается перепуганное чиновничество, которые называет себя государством. – Только не она! Мы же не разрешили выходить, значит нельзя. Незаконно!

А если спокойно обсудить - без угроз и шантажа – нужны ли нам с вами, читатель, митинги?

Интересный вопрос...

Думаю, каждый должен решать сам. А как иначе?

Хорошо как-то сказал Михаил Зыгарь:

«Если общество не протестует, значит оно в коме. Всегда согласны с властью только совершенно равнодушные или совершенно безнравственные люди».

И не верьте тем, кто говорит, что на митинг выходят лишь люди, которые бредят Навальным. Что манифестантам сочувствует лишь мизерная легковерная часть из тех почти 100 миллионов, что посмотрели фильм про «дворец»?

Просто здесь, в Москве, трудно представить – до какой степени людей в регионах достала такая жизнь! Как многие устали от безысходности, от кривой системы, которая не только не борется с общерусской несправедливостью, беззаконием и нищетой, а бывает - и питается ей.

И когда случается повод выйти и сказать: «Эй, власть, спустись с облаков - к тебе есть вопросы», как это запретить?

Это касается и тех, кто хочет сказать: «Отстаньте от власти. Богом данная, нам, русским, хорошая власть!» - пусть тоже выйдут и скажут, пользуясь равной свободой.

Владимир Ворсобин считает, что гражданское общество нельзя растить в клетке Фото: Алексей БУЛАТОВ

По той самой вальтеровской аксиоме: «Я не согласен с вами, но готов умереть за ваше право это говорить».

А тем, кто боится майдана, революций, потрясений, не стоит путать – причину и следствие. Крепкая, справедливая власть (опыт всего мира) к демонстрациям и шествиям обычно относится как добрая мать к беспокойным подросткам, которые:

а) обязательно вырастут,

б) иногда бывают правы (как в случае с горой Куштау или мусорным полигоном в Шиесе).

По другому гражданское общество просто не может созреть. Его нельзя растить в клетке.

Его, конечно, можно связать и всунув кляп, поставить в угол.

Но тогда мать превратиться в злую мачеху и вот тогда действительно жди Майдана.

Против

«СВОБОДА ВЫСКОЧИТЬ НА ВСТРЕЧКУ»

Александр КОЦ:

- И правда, было бы здорово, если бы ответ на вопрос «Нужно ли идти на митинг» зависел только от вашего желания. Чтобы вас не подстрекали деятели из Германии, осевшие там на ваши донаты. Или сумасшедшие с Украины в терзаниях: «Почему только нам разруха, пусть и России достанется». Чтобы наших детей цинично не толкали на улицу взрослые дяди в ТикТоке и ВКонтактике, нашептывая: «Иди. Иди. Порви паспорт, возьми с собой газовый баллончик, не снимай в толпе маску. Тебя не поймают, тебе за это ничего не будет. Ты имеешь на это полное право». Чтобы дипмиссии заокеанских держав, прикрываясь заботой о безопасности своих граждан, не публиковали списки точек сбора и маршруты, о которых еще не подозревают сами протестующие. Чтобы западные пропагандисты с синдромом бревна в глазу не гиперболизировали российские протесты, демонизируя российскую власть…

Если отбросить все это и трезво взглянуть на сухой остаток, то конечно нет. Не нужно идти ни на какие митинги, прикрываясь сомнительной «теорией Зыгаря» или вальтеровской аксиомой. Тем более - следуя призывам из-за границы. «Человек свободен, если он должен подчиняться не другому человеку, а закону», - сказал Кант. А закон сегодня не на стороне массовых сборищ. У нас вообще-то пандемия не закончилась, коронавирус никто не отменял.

Слишком быстро прекраснодушные протесты «за нашу и вашу свободу» перехватываются радикалами, пуская страны под откос Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это как на дороге. Когда водитель видит, что «Майбах» с блатными номерами едет по «встречке», возникает соблазн выехать за двойную сплошную. Но тогда готовьтесь к лобовому столкновению, и стекла полетят во все стороны. Здесь минус на минус даст жирный крест. Тем более - из-за высоких заборов чиновничьих «дворцов» митинги не видны.

Да, у людей должна быть возможность высказать власти свои претензии. Законно, с соблюдением всех процедур. Выходили же согласованно и на Сахарова, и, уж простите за сравнение, в Люблино. Тут нужно определиться – вам ехать или «шашечки»? Протестовать или провоцировать на жестокость, как в Белоруссии? Уж простите, но с учетом моего опыта, я не могу не беспокоиться о майдане и потрясениях. Слишком быстро прекраснодушные протесты «за нашу и вашу свободу» перехватываются радикалами, пуская страны под откос.

К слову, «добрые матери» по отношению к своим беспокойным подросткам ведут себя ничуть не лучше «злых Батек». И это уж точно не тот пример, который нам надо перенимать.

За

«КТО ВЫДАСТ ВИЗУ НА НЕГОДОВАНИЕ?»

Владимир ВОРСОБИН:

- Есть одна забавная особенность подобных споров. Тот, кто говорит: почему не дать людям митинговать, исходит из житейского правила – ну, зачем бороться с тем, что полезно?

Именно полезно!

Не власти, конечно. А тем, кто поважнее - людям. (Хотя если вдуматься, то и власти тоже).

Пример - полгода культурно ходил на митинги Хабаровск. Выпустил пар, чуть успокоился. А знаете – почему в Хабаровске все прошло культурно? ОМОНа рядом не было.

Я был в центре Москвы во время митинга – и (в самом начале, тихо стояли лишь несколько человек), пытался понять – по какому принципу задерживают? Тащили каких-то девушек. Пареньков, которые секунду назад просто стояли рядом. ОМОН их брал как овец. Методично, по одному. Но это был не тишайший Минск. Народ начал тихо звереть, отбивать, отвечать...

В Хабаровске же долго не было настоящей причины для беспорядков. Там были дети с мамами, студенты. Старики. Там был Город. И все полсотни митингов прошли мирно.

Вот в чем секрет! Власть проявила уважение к людям, и они ответили тем же...

И власть получила профит – конфликт подостыл.

Протест против несправедливости — святое дело. Но превращение городов России в Киев-2014 и Минск-2020 — непоправимое зло Фото: Иван МАКЕЕВ

Логика тех, кто пугает народ митингами – процедурная, казенная - где разрешение на гнев? Где виза на негодовании?

И забавно даже не то, что митинги не разрешают ровно те, против кого они собираются (с этим сюром в России давно сроднились), а то, что при тотальном недоверии к российским чиновникам, аргумент – они не согласовали! – иногда «прокатывает».

Есть аргументы посложнее.

Если приучить людей к мысли, что на несогласованных митингах людей бьют, следующий этап – душераздирающий крик: «А как же дети?». Дальше – мысль, что выйти с политикой на улицу – самоубийство, глупость, «выезд на встречку»... Дальше – что на такой риск могут пойти только враги народа (список государств-интересантов прилагается).

Общество технично упаковывает и обездвиживает наш информационный ОМОН. И жаль нас всех. Потому что нельзя бесконечно замораживать и завинчивать гайки.

Против

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫМ»

Александр КОЦ:

- Ну, приехали. То есть, столкновения в центре Москвы на незаконной акции спровоцировала сама полиция? И радикального «боевого ядра» митингующих, которое, как и в Минске в первые дни после выборов, пришло с четкой целью — провоцировать столкновения, ты, коллега, не заметил? Может мы были на разных площадях? Я не увидел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы мне белорусскую милицию. От которой в августе в Минске приходилось бегать и прятаться по подъездам... Неужели ты забыл, как в Белоруссии лупили всех, кто попадал под руку, пинали лежачих, держали по несколько часов в позе «зю» в изоляторах, гонялись по улицам в гражданке, словно какие-то венесуэльские коллективос...

Хочешь быть использованным? Пожалуйста. Генпрокуратура вон уже предупреждает, что будет расценивать столкновения в воскресение как массовые беспорядки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве ОМОН прошел по тонкой грани. И не совершил ту ошибку, которая в Белоруссии количество противников власти увеличила кратно. Ни резиновых пуль, ни газа, ни свето-шумовых гранат... Да что там, у них даже щитов не было! Чтоб лишний раз не нервировать нашу трепетную молодежь. Которая из «боевых берсерков» на площади спустя двое суток превращается в провинившихся щенков, раскаивающихся на камеру.

У нас же был период «культурного протеста» в 2011-12 годах. «Прогулки писателей», «прогулки художников», «белое кольцо»... Закончилось все Болотной площадью, после которой десятки молодых людей оказались на скамье подсудимых, а «вожди», призывавшие идти на улицы, отделались административкой. Как и сегодня.

Разница между «бархатными» шествиями в Хабаровске и митингами в Москве в том, что в первом случае не используются технологии «цветных» революций. Просто нет такой задачи. А во втором - их применяют вовсю, даже не переписав белорусские «темники». Простой пример: в сделанном под копирку телеграм-канале, который рассекречивает для расправы имена и адреса российских силовиков, среди советов протестующим рекомендуют при задержании обращаться в правозащитный центр «Весна». Довольно известная. Только она - в Белоруссии! К России этот центр не имеет никакого отношения. Лютый прокол революционных технологов.

Хочешь быть использованным? Пожалуйста. Генпрокуратура вон уже предупреждает, что будет расценивать столкновения в воскресение как массовые беспорядки. Добро пожаловать в камеру к Тик-Токерам. Не хочешь - дождись конца пандемии, подай заявку и протестуй, сколько душе угодно. Только, как показывает практика, легальный протест не устраивает провокаторов. Им же платят за кадры жестокости.

Я ведь помню ту же самую площадь в 2017 году, когда столичные власти согласовали оппозиции митинг на Сахарова, но Навальному спокойная демонстрация оказалась не нужна. И он призвал «своих» на Тверскую, где в тот день шел фестиваль реконструкторов. Тогда тоже было много школоты, и вот тут я с тобой соглашусь - беспокойные дети вырастают. И в прошлую субботу их на площади уже было мало. И не было тех, кто выходил на Болотную. Люди взрослеют и умнеют, понимая, что Навальный - не тот, ради кого стоит рисковать своей свободой.

Никто не приучает к мысли, что бить людей - нормально. Но и привыкать к «нападениям выходного дня» на полицию в Москве тоже не хочется. Я против превращения моего города в перманентный Киев образца зимы 2014 года. И даже Минск образца 2020-го.

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