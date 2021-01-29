Российские миротворцы подготовились к встрече с турецкими коллегами

Личный состав Совместного Центра, представленный на паритетной основе от российской и турецкой сторон, будет выполнять задачи по мониторингу обстановки

Российские военнослужащие выдвинулись в район азербайджанского населенного пункта Киямаддинлли, где развернут совместный Российско-Турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

- В течение нескольких дней в пункте дислокации Российского миротворческого контингента в Степанакерте военнослужащие изучали структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы Совместного Центра, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой им предстоит выполнять задачи. Личный состав Совместного Центра, представленный на паритетной основе от российской и турецкой сторон, будет выполнять задачи по мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня и всех военных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов, - пояснили "КП" в Минобороны России.

Напомним, совместный Российско-Турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного Центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны с начальником от каждой национальной структуры.

"Турецко-российский мониторинговый центр будет контролировать соблюдение режима прекращения огня. Считаю, что это очень хорошее проявление регионального сотрудничества. В то же время это - символ очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. Это - уже реальность", - заявил 14 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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