Олег Царев: Донбасс считает себя русским. Но устал от разговоров. Люди уезжают

«Комсомолка» не могла не обратиться с вопросами к первому спикеру парламента Новороссии Олегу Цареву Фото: Иван МАКЕЕВ

В Донецке прошел интеграционный форум «Русский Донбасс» и была представлена одноименная доктрина — идеологическое обоснование того, что Донецк и Луганск это русские города. Которые должны жить и развиваться с Россией.

«Комсомолка» не могла не обратиться с вопросами к первому спикеру парламента Новороссии Олегу Цареву.

- С «Русской доктриной» знакомы — согласны с ее положениями?

- На этом мероприятии в Донецке было довольно много ответственных лиц. Но хотелось бы, чтобы кроме заявлений…

-... Вроде «Россия, забери Донбасс домой»?

- Да. Были бы совершены и какие-то конкретные действия. Начали работать предприятия. Выплатили задолженности по зарплатам шахтерам, например. Ситуация там критическая для простых жителей Донбасса.

- Половина Доктрины посвящена историческому обоснованию того, что эти территории всегда были «российско-ориентированными».

- Люди в Донецке и Луганске устали от разговоров. Главы республик посылают представителей в Минск, и те там делают заявления о приверженности Минским соглашениям. Потом они выходят на российские телеканалы или принимают гостей из Москвы и говорят, что не видят себя вне Российской Федерации. А в это время в республиках низкие зарплаты. Цены - почти московские. Работы нет — и люди уезжают: кто в Украину, кто в Россию. Говорить можно долго, но надо дело делать. У нас был же план восстановления Донбасса — там нет ничего сложного.

- Вы как-то приводили пример с американским «планом Маршалла» в Европе.

- Когда США приходили в Германию, Японию, Корею — они давали планы развития и деньги. План Маршалла поднял ФРГ. Они делали витрину капиталистического мира. Образцовую территорию. Где хочется жить. У тех, кто отвечал за Донбасс, витрина не очень то получилась. А получилась бы - могли выиграть Украину без единого выстрела.

- Но вот депутат Госдумы Константин Затулин на форуме в Донецке подчеркнул актуальность Доктрины. И обосновал это тем, что над Донбассом нависают новые угрозы.

- Сейчас много вариантов развития ситуации по Донбассу. Скорее всего, Байден токсичную для него Украину передаст под шефство Британии. И Лондон, который стоял за турками в войне в Карабахе, будет пытаться нечто подобное повторить с Донбассом. Напомню, Зеленский еще до выхода англичан из Евросоюза подписал с ними соглашение. Чем потряс еврочиновников. Я внимательно прочитал этот двухсторонний документ Украины и Великобритании. Там есть все, кроме торговли. Соглашением этим они фактически взорвали ЕС.

А в Киеве тем временем - открытие офиса британской разведки Ми-6. Приглашение через британцев турецких военных спецов. И запуск программы по беспилотникам. И «карабахский» вариант все более отчетливо просматривается.

- Это все происходило недавно?

- В конце 2020-го, начале 2021 года. Поразительно, что это вызвало бурю внутри Евросоюза и было практически проигнорировано как российскими СМИ, так и украинскими.

- Ждать ли новой войны?

- Республики Донбасса и так постоянно живут в этом ожидании. А России, конечно, надо делать выводы из всего происходящего. Надеюсь, они делаются. Особенно по части ударных беспилотников, которые Турция поставляет Украине. Они способны переломить ход сражений.

- Киев ответит на то, что сейчас произошло в Донецке? Или Зеленскому не до идеологических платформ Донбасса?

- У Украины свои вызовы. США и Великобритания ставят свои задачи. Очень сложные для Зеленского. Следующий шаг — это «обнуление» (или отдаление) украинских олигархов. А это очень непросто, поскольку они контролируют и чиновников, и депутатов. Киеву сегодня не до событий, которые произошли в Донецке.

- То есть это не возрождение проекта «Новороссия»?

- Не хочу сказать, что это невозможно. Это возможно в двух случаях. Если это станет остро необходимо самой России, как в случае с Крымом. С другой стороны, это возможно при резком обострении на фронте под влиянием британцев.

Сомнений в действиях ополченцев у меня нет. Лишь бы в нужное время не прозвучала команда «стоп!». Как в январе 2015-го у Мариуполя. Он был тогда свободен. А дорога от Мариуполя оказалась забита бегущими украинскими военными, которые машинами вывозили добро. Отряд, где были мои друзья, заходил в оставленный город.

Поймите, для успеха в Донбассе мы должны демонстрировать там более успешную модель жизни, чем на Украине. А люди Донбасса и без всякой Доктрины считают себя русскими. Русские вне России — вдвойне русские. И чувствуют это очень остро.

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