В призывах к митингам в России обнаружен "украинский след"

Российские блогеры, а за ними и следователи СК России попытались выяснить, кто же стоит за теми, кто призывает российскую молодежь к несанкционированным митингам Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДИВАННАЯ МАХНОВЩИНА БЕЗ КУМА

Еще в 2016 году кум Петра Порошенко Юрий Стець став министром информполитики создал «Информационные войска Украины», которым по почте рассылал ежедневные задания-методички. Им предписывалось вербовать идейных украинцев по всему миру, чтобы критиковать Россию на русском языке. Для расшатывания «страны-агрессора» изнутри.

После прихода Владимира Зеленского, Стеця попросили в отставку, а его «армия» без финансовой подпитки превратилась в отряд «махновцев», которых подхватила Служба безопасности Украины.

И вот СБУ предложила «махновцам» новую подпитку - работать на лагерь сторонников Алексея Навального. Работа привычная, ничего нового. Все это стало очевидно, когда российские блогеры, а за ними и следователи СК России попытались выяснить, кто же стоит за теми, кто призывает российскую молодежь к несанкционированным митингам?

"ОБМАНУТЫЙ РОССИЯНИН" ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ

Вот тут-то и выяснилось, что блоги российских оппозиционеров ведут с Украины бывшие сотрудники спецслужб, военные, националисты. Они не особо не шифруются, так как считают, что на Украине они в полной безопасности.

Вот, например блог на YouTube-канале и других сетевых платформах «Обманутый Россиянин» Леонида Волкова (СК России заочно арестовал и подал в международный розыск Волкова) ведет житель Донецка Витали Швецов. Швецов не скрывает на фото близких отношений с некой Анастасией Силивочник, которая дружит сразу с двумя сотрудниками СБУ.

Анастасия Силивочник дружит сразу с двумя сотрудниками СБУ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Один из них хает Россию под ником Ян Идрисов, хотя на самом деле является следователем и сыном бывшего замначальника следственного управления Генпрокуратуры Украины. А другой в сети даже не скрывает своего имени: Виталий Сергеевич Кошицкий тоже живет в общежитии Национальной академии СБУ, что на киевской улице Трутенка. Можно преположить, что эти два слушателя и сейчас работают над дипломной работой на тему: "Транспорентное сотрудничество и украинских националистов и сексуальных меньшинств в деле освещения суда над Навальным". Безусловно, возможны вариации.

ПОРА ЗВАТЬ ПОПОВ И КАДЫРОВА

У этих сотрудников СБУ в список друзей затесался уроженец Казани, который учится в Санкт-Петербурге Андрей Нестерук. Он на своей странице «Вконтакте» продолжает призвать «Нет российскому захвату Беларуси!» и активно поддерживает ЛГБТ-сообщества.

Андрей Нестерук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Он же принимает участие в деятельности левой инициативы «RUPRESSION», которая занимается защитой фигурантов по делу «Сети» и осуществляет информационную кампанию против ФСБ.

А еще у Кошицкого в друзьях 33-летний житель Санкт-Петербурга Илья Матвеев. Он публикует фотографии себя любимого то по пояс во ржи, то с плакатом против всех под рожковой люстрой. Очевидно, застенчивый Ильюша пока еще не нашел себе пару, чтобы отправиться на митинг. А может, находится в разлуке с Ильей Будрайтскисом - основателем левого движения «Рабочая платформа». По крайней мере группы, в которых состоит Матвеев, заблокированы за призывы к осуществлению радикальных действий и спасению извращенцев всех мастей.

Илья Матвеев публикует фотографии себя любимого то по пояс во ржи, то с плакатом против всех Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ОТКРОВЕННЫЕ ФЕЙКИ "КУЛИЧА" ИЗ СБУ

- Пользователи TikTok также выяснили, что публикацией фейков о протестах 23 января размещал пользователь TikTok под ником «nutakoe20». Он публиковал фейк об убийстве силовиками одного из протестующих. При этом фото якобы убитого позаимствовано у известного стримера и блогера «Папича» после его операции на носу. И еще 25 роликов с поддержкой протестующих с фейковыми новостями о пытках, избиениях и убийствах сторонников Навального, - пишут авторы поста в Телеграмм.

Почему фейковые? Потому, что за ником «nutakoe20» скрывается житель украинского города Белая Церковь Хрипунов Андрей Сергеевич (оттуда родом подружка, что провожала в последнюю ночь Бориса Немцова). В списке друзей Хрипунова в соцсетях уже трое пользователей имеют постоянный контакт с сотрудниками СБУ, в том числе и вышеупомянутым Виталием Кошициным.

За фейками и оскорблениями в российском интернете некого Рокота 1 тоже оказался не сторонник Навального, а 40-летний житель Киева Сорокин Алексей Александрович, который дружит с бывшим участником боевых действий на Донбассе и действующим 32-летним офицером СБУ Ермалюком Виталием Владимировичем. Друзья живут на разных берегах Днепра, но зарплату получают в одной кассе. В переписке по СМС Ермалюк по привычке называет Сорокина «Куличом», как привык на Донбассе.

Выходит, что сторонникам Навального легче найти активистов среди бывших и настоящих сотрудников спецслужб Украины, чем сторонников в Европе и России. И находят они их среди украинских националистов или извращенцев. И это закономерно: на обиженных воду возят. Но не слишком ли заигрались украинские диванные спецслужбы подталкивая к преступлениям российских детей?

Р.S.

Вот интересно, теперь, когда российским спецслужбам стали известны их имена и должности, их действительно ждет спокойная служба и пенсия? Ну, не трогали бы детей. Многое можно простить украинским силовикам: предательство, национализм, кражи, коррупцию. Это все у них не отнимешь. Но есть ведь черта, за которой можно в один миг оказаться за пределами любых, даже международных законов. А опыт у российских спецслужб по отлову и ликвидации националистов на Украине очень солидный. И тут главное не забывать, что есть такая короткая цифровая версия русской пословицы «Что написано пером, не вырубишь топором» - «Интернет все помнит, ничего не забывает». И не обижаться потом.

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