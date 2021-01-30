Исцелился от рака последней стадии: певица МакSим объявила о радости в семье

Певица МакSим Фото: Евгения ГУСЕВА

В жизни певица МакSим, настоящее имя которой Марина Максимова, наступила белая полоса. Не так давно артистка сообщила о том, что успешно излечилась от алкоголизма. И вот теперь новый повод для радости. Она рассказала о борьбе отца с онкологическим заболеванием.

В 2018 году певица МакSим заявила о том, что ее отец Сергей Орефьевич смертельно болен. У папы звезды эстрады диагностировали рак четвертой стадии. На этом этапе разрастание опухолевых клеток считается необратимым. Мужчина долгое время находился в больнице. Никаких прогнозов врачи не давали, но МакSим не оставляла надежды на выздоровление родителя, свято веря в чудо.

"Четвертая стадия онкологии. 18 курсов химиотерапии. 27 курсов облучения. Еще девять - головного мозга. Вроде все... Папочка, как я рада, что мы это все прошли! В палате не осталось никого, кроме Сергея Орефьевича, моего папы... Здесь никакая сила неподвластна, только Бог! Любите жизнь! Любите родителей! Цените каждый момент... Здесь и сейчас", - писала МакSим в блоге.

И чудесное исцеление случилось. Папа вокалистки смог победить страшную болезнь. "Спасибо, что беспокоитесь, папа в порядке, он смог победить эту тяжелую болезнь. И тем, кто с ней столкнулся, я хочу пожелать удачи. Все возможно, и все получится, держитесь!", - оповестила публику 37-летняя артистка, отвечая на вопрос подписчиков о самочувствии отца.

А ведь совсем недавно и у самой звезды эстрады был непростой период. Из-за проблем со спиртным ей пришлось покинуть сцену и пройти лечение. Причем ситуация была настолько тяжелой, что звезде пришлось долгое время провести в спецклинике. "Да, я пила. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически...", - говорила со слезами на глазах артистка Борису Корчевникову.

Артистке удалось справиться со всеми ударами судьбы. Сейчас она прекрасно выглядит, много занимается спортом и всю себя отдает двум дочкам и творчеству, надеясь вернуться на сцену.