Бросил ради нее троих детей: Памела Андерсон разрушила семью своего нового мужа

Памела Андерсон увела своего нынешнего мужа из семьи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не успели поклонники порадоваться за Памелу Андерсон, сыгравшую свадьбу со своим шестым мужем, как грянул громкий скандал. Оказалось, 53-летняя актриса увела своего нынешнего супруга, 40-летнего телохранителя Дэна Хейхерста из семьи. До того, как сделать предложение Пэмми, мужчина пять лет прожил в гражданском браке с 42-летней канадкой Кэри. Вместе они воспитывали троих детей. И вдруг в их жизнь вихрем ворвалась ветреная Памела, вскружившая голову простому работяге.

Экс-сожительница Хейхерста молчать не стала и дала интервью британскому таблоиду «Sun». Канадка рассказала, что они с Дэном познакомились через приложение для свиданий. К тому времени Кэри воспитывала ребенка от предыдущих отношений, а Дэн – двоих детей от прежнего брака. Влюбленные съехались и зажили как муж и жена.

По словам Кэри, ее муж нанялся на работу к Памеле осенью 2019 года. Причем не телохранителем, а простым строителем – он выполнял ремонтные работы в поместье звезды на острове Ванкувер в Канаде. Поначалу мужчина был совсем не в восторге от своей работодательницы. Он называл ее капризной и слишком требовательной. А однажды, когда Пэмми окончательно вывела его из себя, в разговоре с женой обозвал актрису «драконшей».

Но время шло, Памела присмотрелась к строителю повнимательней и, видимо, сочла его вполне привлекательным мужчиной. Дэн стал проводить в ее доме все больше времени. Андерсон повысила его до телохранителя, и весной 2020 года, когда началась самоизоляция, он окончательно переселился под ее крышу. Кэри ревновала мужа и подозревала, что у него закрутилась интрижка со звездой «Плейбоя». При этом все это время Кэрри продолжала заботиться не только о своем ребенке, но и о детях Дэна, оставшихся с ней.

- Грустно, что люди радуются за них, в то время как вся эта история началась с обмана, отрицаний и разрушения жизней всех причастных, - посетовала женщина во время интервью.

Позже Хейхерст признался жене в измене. Кэри также рассказала, что он не предупредил о свадьбе никого из друзей и родных. Даже своей матери он сообщил эту новость только накануне бракосочетания, строго-настрого приказав держать все в секрете. Сама Кэри узнала о свадьбе экс-супруга из СМИ.

Напомним, Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз накануне Рождества. Свадебная церемония пары была тихой и скромной. Жених и невеста сказали друг другу «да» в доме актрисы на острове Ванкувер в Канаде.

- Я именно там, где мне нужно быть, – в руках мужчины, который по-настоящему меня любит, – сообщила счастливая Андерсон в интервью DailyMailTV.

Предыдущий, пятый брак актрисы, продлился всего 12 дней. В начале 2020 года Андерсон вышла замуж за 74-летнего голливудского кинопродюсера Джона Питерса. Однако вскоре пара объявила, что расстается.

До брака с кинопродюсером Памела Андресон была замужем четыре раза. С музыкантом Томми Ли она жила в браке с 1995 по 1998 годы. От Томми она родила сыновей Брэндона Ли и Дилана Джаггера Ли. После Томми Памела была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком и дважды — в 2007-2008 и 2014-2015 годах — за игроком в покер Риком Саломоном.