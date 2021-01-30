Ухань: ложь и трагедия

Кадр фильма "На одном дыхании".

Разделенный на четыре конкурса и еще несколько других премьерных программ, главный фестиваль американского независимого кино, Санденс по понятным причинам проходит в этом году онлайн.

В первый день в секции гала-премьер презентовали важный документальный фильм позапрошлогодней победительницы документального конкурса Санденса Нанфу Вонг «На одном дыхании», в котором режиссер делится личной историей - о том, как в январе этого года оставила 2-летнего сына у китайских родителей, аккурат в городке рядом с Уханем, а сама полетела в Америку, где работает и живет. Дальше случился локдаун: несмотря на то, что китайское правительство арестовало 8 врачей, распространявших «слухи» о коронавирусе, зараза почему-то не рассосалась.

Живя в Америке, режиссер может смело говорить о том, что происходило на ее тоталитарной родине: трупы на улицах, аресты за попытку снять правду на телефон и выложить в сеть. Она нанимает операторов, снимающих для нее в ковидных больницах круглые сутки. Трагическая сторона происходящего замалчивалась по приказу компартии, обеспокоенной тем, что у империалистов сложится «неправильный» имидж Китая.

Нанфу Вонг получила в свое распоряжение видео с камеры, установленной в частной клинике рядом с рынком, откуда началась пандемия - оно показывает, что массовые заражения происходили уже в декабре 2019 - в то время, как и два месяца спустя руководство Китая несло пургу об отсутствии всяких причин для переживаний. Реальные люди рассказывают свои реальные истории - как стариков не принимали в госпиталях, и они проводили свои последние часы на парковках и в коридорах, как люди вывешивали в соцсетях снимки легких в тщетной надежде на то, что кто-нибудь обратит на них внимание. А параллельно - ложь госпропаганды, настаивавшей на более «оптимистическом» взгляде на мир. Впрочем, в Америке режиссер видит не меньше проблем - правда, связаны они с издержками свободного общества, которое при прочих равных все же лучше, чем несвободное.

Теме цензуры посвящен и показанный в секции «Полуночное безумие» фильм дебютантки Прано Бэйли-Бонд под соответствующим названием «Цензор». Действие этого ретротрэша происходит в 1980-е, когда

Кадр фильма "Цензор"

Англию захлестнула лавина низкопробных ужастиков. Главная героиня - цензор, она несет ответственность за душевное равновесие англичан: что если кто-то из них вдохновится просмотренным и просверлит кому-нибудь голову или возьмет на анализ глаз? Именно это и происходит, когда некто под ником «амнезийный убийца» сжирает лицо собственной жены. Но душевное равновесие самой цензорши тоже потревожено с детства - что-то случилось с ее сестрой, но что именно она тоже не помнит. Ее разум цензурирует не только чужие фильмы, но и собственную память. Мы, конечно, подозревали, что с институтом цензуры что-то сильно не так, но вот вам еще пример этому - кромсая чьи-то во всех смыслах ужасные фильмы, влезая в чужую материю, цензоры разбираются прежде всего со своими комплексами.