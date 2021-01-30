В Европе вводят запреты для байкеров

Байкерам в Европе больше нельзя будет ездить по скоростным автотрассам
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Байкерам в Европе больше нельзя будет ездить по скоростным автотрассам: с 1 февраля подобный запрет вступает в силу в 11-и французских провинциях, включая города Париж, Марсель, Лион и Бордо. Затем это правило, скорее всего, распространят на весь Евросоюз.
По данным службы безопасности дорожного движения Франции, количество аварий с участием мотоциклистов в стране с каждым годом увеличивается в среднем на 12%. В течение нескольких месяцев на дорогах страны полицейские службы вели доскональную статистику по числу подобных ДТП.
Новые правила вводятся на 4 года.
Водителям двухколесного транспорта будет разрешено с 1 февраля ездить по дорогам с двусторонним движением, на которых ограничение составляет 70 км/час. Во время дорожных заторов им запрещено передвигаться быстрее, чем 50 км/ч.
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