Русскоязычный иммигрант стал героем скандала с массовой вакцинацией в Филадельфии

Опасения мэрии вызвали странные действия основателя и генерального директора компании – 22-летнего Андрея Дорошина.

Власти американской Филадельфии прекратили сотрудничество с компанией Philly Fighting COVID-19, менее месяца тому назад выбранной для управления клиникой массовой вакцинации против коронавируса.

Опасения мэрии вызвали странные действия основателя и генерального директора компании – 22-летнего Андрея Дорошина.

Известно, что Дорошин учится в магистратуре в Университете Дрекселя (штат Пенсильвания), а также является генеральным директором риэлтерской фирмы, руководителем биотехнологической компании и основателем Philly Fighting COVID-19 – организации, которая была создана для производства защитных масок с помощью 3-D принтеров, но позже занялась тестированием на коронавирус, а затем – вакцинацией.

Причиной недовольства властей Филадельфии стало превращение компании Дорошина в коммерческую. Сам основатель утверждает, что это был вынужденный шаг, чтобы упростить сбор средств на покрытие расходов. Кроме того, оказалось, что в штате Philly Fighting COVID-19 просто нет людей, обладающих необходимым опытом для управления сложными операциями в области здравоохранения.

Главным научным сотрудником фирмы, а также советником Дорошина, является профессор нейробиологии Кароль Осипович, а руководителем системного отдела – Джонатан Лоулесс, который, по его собственному утверждению, «играл важную роль в Johnson&Johnson».

Журналистам удалось выяснить, что в известной компании Лоулесс проработал менее года, да и то еще во время учебы в школе. Единственное, что известно доподлинно – Лолесс окончил Университет Дрекселя в позапрошлом году.

Помимо обвинений в недостатке опыта есть и другие: так власти Филадельфии считают, что компания Дорошина, перейдя на коммерческую основу, изменила политику конфиденциальности и теоретически может продавать персональные данные клиентов. Кроме того, есть свидетельские показания, что сам Дорошин куда-то выезжал, имея при себе неизрасходованные остатки вакцины. Также некоторые жители Филадельфии утверждают, что видели фото, на котором основатель компании стоит со шприцем, готовясь делать кому-то прививку. То есть, помимо некомпетентности и возможной продажи личных данных, компанию подозревают в вакцинации людей вне клиники.

Сам Дорошин любые обвинения в свой адрес отвергает и настаивает на том, что честно делает свою дело, а модель работы, предоставленная ему департаментом здравоохранения города, никуда не годится.

Генеральный прокурор штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил, что его офис находится на связи с властями Филадельфии и призвал всех потребителей, которые считают, что их права были нарушены компанией Дорошина, немедленно подавать жалобу.

Представитель городского департамента здравоохранения Джим Гарроу пояснил, каким образом Philly Fighting COVID-19 занялась массовой вакцинацией:

– Был только один поставщик медицинских услуг, который заполнил свои необходимые формы и разрешения и пришел к нам с планом распространения вакцины.

Городу нужна была помощь, и Дорошин получил грант. При этом, проверялось ли его резюме и сама компания – неизвестно.

А пока идут разбирательства, Филадельфия мучительно бьется над созданием новых клиник для массовой вакцинации. Дело осложняется тем, что в компании Дорошина порядка 7 тысяч человек успели сделать первую прививку, и вскоре им понадобится вторая доза.

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