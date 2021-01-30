Безногий палестинец стал одним из самых известных паркуристов в мире

Мохамед Алива является примером для многих молодых людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правую ногу 18-летнему Мохамеду Аливе, который проживает в палестинской Газе, ампутировали в 2018 году. Во время обстрела в конечность попала пуля, после чего началось осложнение, и врачи прооперировали юношу. Спасти ногу не удалось.

До этого Мохамед увлекался паркуром, который для многих молодых палестинцев является синонимом свободы. Ампутация не остановила парня от покорения новых вершин и кульбитов.

- Для многих подростков в Газе паркур – это спорт, позволяющий им вырваться из тягот трудной повседневной жизни, - говорит Алива. – И, конечно, после операции я не хотел лишать себя удовольствия заниматься им.

Имея только одну ногу и костыли, парень каждый день занимается на специально оборудованной для паркуристов площадке. И мечтает иметь протез, адаптированный для занятий спортом, чтобы правильно выполнять сложные акробатические элементы. Вместе с ним на этой площадке занимается около 70 человек.

Правую ногу 18-летнему Мохамеду Аливе, который проживает в палестинской Газе, ампутировали в 2018 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Раньше я играл на улицах, в завалах, в общественных парках, - рассказывает еще один палестинский паркурист Ахмад Абу Хатаб. – Когда ты занимаешься паркуром, то забываешь о том, что творится на улице.

В автономии с уровнем безработицы в почти 50% увлечь молодых людей чем-то кроме грабежа и убийств очень сложно, поэтому организаторы планируют увеличить количество подобных площадок. И надеются, что пример Мохамеда Аливы, имя которого, благодаря соцсетям, стало известно во всем мире, им поможет.

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