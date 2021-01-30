После ухода с должности бывший вице-президент США Майк Пенс стал бездомным

После ухода с поста вице-президента США и отъезда из официальной резиденции на территории вашингтонской Военно-морской академии Майк Пенс стал бездомным Фото: REUTERS

После ухода с поста вице-президента США и отъезда из официальной резиденции на территории вашингтонской Военно-морской академии Майк Пенс стал бездомным – выяснилось, что его семья не владеет недвижимостью, в том числе и в своем родном штате, Индиана.

Согласно имеющейся информации, Майк Пенс и его жена Карен отправились в Индиану, однако жилье арендовать либо покупать пока не спешат.

Некоторые полагают, что таким образом Пенс пытается защититься от угроз, озвученных во время штурма Капитолия.

«В этом есть смысл. Они хотели повесить его в Капитолии», – заявил один из членов Республиканской партии.

Недостатка в деньгах семья не испытывает – по оценкам экспертов, состояние Пенса превышает $1 миллион, в то время как средний дом в Индиане стоит около $170 тысяч. Кроме того, есть предположение, что Пенсы планируют арендовать жилье в Вашингтоне, поскольку бывший вице-президент рассматривает возможность вернуться в Белый дом после выборов 2024 года.

Тем не менее, угрозы в свой адрес Пенс воспринял очень серьезно – по заявлениям инсайдеров рядом с семьей остается сотрудник секретной службы. Полагают, что именно он настаивает на том, чтобы Пенсы повременили с приобретением жилья.

Источники считают, что Пенсы могли остановиться у родственников в Коламбусе, в доме для отдыха губернатора Индианы или воспользоваться услугами CouchSurfing – сети гостеприимства, участники которой обеспечивают друг другу кров и помогают совершать путешествия.