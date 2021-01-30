«Все врет!»: Валентина Талызина вспомнила, чем завершилась встреча Ванги и Кашпировского

В день рождения болгарской ясновидящей выйдет сразу несколько фильмов и передач о ней

Вокруг Вангелии Пандевой, ослепшей женщиной из македонского города Струмица, ходит много кривотолков. Одни считают Вангу посланницей небес и прорицательницей. Другие — одинокой шарлатанкой. Третьи — символом Болгарии, которому задним числом приписывают предсказания (к абстрактным фразам привязывают вполне конкретные события): покушение на Индиру Ганди, убийство Кеннеди, Карибский кризис, выступление Михаила Горбачева на судьбоносном пленуме и даже коронавирус. В интернете цитат ясновидящей чуть больше, чем у Паоло Коэльо, Джейсона Стэтхэма и Вина Дизеля. Поэтому совсем неудивительно, что 31 января, в день рождения Ванги, появившейся на свет 100 лет назад, на многих каналах покажут сразу несколько фильмов про нее.

Документальный фильм болгарского режиссера Стояна Петрова «Ванга: человек и феномен» (Первый, воскресенье, 16.40 и 23.50) включит в себя массу хроники и комментариев от тех, кто встречался с провидицей. Родственники и помощники Ванги тоже представят свой взгляд на аскетичный образ жизни женщины, к ногам которой несли сокровища и выстраивались толпы фанатиков.

Петров лично разговаривал с Вангой — и вспоминает, что ей удалось предсказать пандемию, которая возьмет начало в Китае. Ясновидящая упоминала день, в котором сойдутся пять двоек (видимо, одна из дат 2020 года). Якобы он будет связан с возвращением «забытой болезни», которая сильно затронет человечество. «Когда наступит год зеркала, проблема придет от желтого», — сказала она.

У нас в России многие тоже стремились увидеться с живой легендой — некоторым даже удавалось прорваться на встречу с Вангой в селе Рупите, где она принимала. О личных и закрытых аудиенциях решили рассказать в программе «Сегодня вечером» (Первый, воскресенье, 21.50) Елена Проклова, Валентина Талызина, Кирсан Илюмжинов и другие популярные личности.

Фото: Максим ЛИ

Фото: Максим ЛИ

Фото: Максим ЛИ

Свидетельства и правда необычные. К примеру, Талызина вспомнила, как проходила встреча Ванги с известным в СССР манипулятором массовым сознанием Александром Кашпировским: «Они минут сорок разговаривали. Она спрашивала: как жена? Он отвечал: очень хорошо. А дети? Да, нормально. Как бабушка, дедушка? Все хорошо. А дом как? Тоже хорошо. Он ушел, а Ванга ему в спину сказала: все врет, у него уже другая женщина и другие дети».

Фото: youtube.com

Елена Проклова призналась, что именно Ванга первой пространно намекнула ей про гибель детей. Актриса была в Болгарии на приеме несколько раз.

- Второй раз пришла я к ней, и переводчик говорит: «Не думай ни о чем, все в твоей жизни будет хорошо!», - вспомнила Проклова. - И Ванга меня так рукой выпроводила. Я помню, что вышла в какой-то полисадничек. Потом мне рассказали, что я села на землю, повалилась, и говорю, что мне страшно, я боюсь, а сама при этом смеялась. Заразила она меня своим смехом. А в первый раз Ванга мне сказала: «Ты еще ко мне приедешь, тебе надо кое-что еще сказать». Ее первым предсказанием было – «кровь свою терять будешь». Когда ушли мои дети – трое моих мальчиков, я вспомнила эти ее слова».

Любитель НЛО и прочих «контактов», шахматист и политик Кирсан Илюмжинов тоже был завсегдатаем села Рупите. И, разумеется, не смог удержаться от собственных воспоминаний.

- Десять лет не был в Калмыкии и не собирался, - рассказал Илюмжинов, вспоминая как намеревался покорять заграницу и пришел к Ванге за советом. - И вот сажусь я перед бабой Вангой, не успел даже вопрос задать, даже рот открыть, а она мне говорит: «Поедешь к себе». Куда «к себе»? – говорю. – Ну, в вашу республику. Там будешь работать и найдете там много всего. – Чего «всего»? – Ну, на чем машины ездят. Не на земле, на море найдете. И на карте место показала, сказала, что там будет много-много труб. И действительно в 2008 году в 70 километрах от границы республики Калмыкия - самая крупная российская нефтяная компания нашла нефть и газ. И сейчас через Калмыкию нефть качает.

В программе также прозвучат свежие предсказания Ванги на 2021 год, которые озвучит журналист Сергей Косторной, друг и кум прорицательницы.