Youtube решил забрать у России права на государственный гимн. Их раз за разом дарят кому ни попадя

Нашу главную национальную песню постоянно отдают во владение американским «правообладателям». Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сложно себе представить, что видеохостинг Youtube со штаб-квартирой в Калифорнии забанит вдруг гимн США по требованию компании ООО «Русская балалайка». Только потому что ООО «Русская балалайка» заявит авторские права на этот гимн.

Правда, сложно.

А в обратном порядке — то есть в отношении России — запросто! Так, год за годом некие малоизвестные американские компании с упорством колорадского жука шлют и шлют в Youtube «страйки»: требования заблокировать клипы, где звучит наша главная национальная песня. Зачем? Потому что права на композицию принадлежат им.

В Youtube — безразмерные залежи контента, кто там будет разбираться? Администраторы берут и блокируют. Мы вынуждены обращаться к ним же и растолковывать, что мы не верблюды. То есть, что права на российский гимн, как и на недра, Александра Сергеевича Пушкина, Крым и автомат Калашникова, принадлежать американской компании вряд ли могут. Они наши по определению.

И это можно было бы посчитать досадным казусом, кабы не частота подобных «приколов». Кроме того, удары приходятся в самые уязвимые места — американцы «присваивали» себе песни «День Победы» и «Священная война». А вовсе не «Яблоки на снегу».

В 2015 году YouTube после подобной заявки на «авторские права» Youtube подарил права на гимн России американскому музыкальному издательству The Harry Fox Agency, затем другой иностранной компании, а в 2018 году — американской UMPG Publishing. Летом прошлого года видеохостинг передумал: и выдал право банить всех, кто посмел претендовать на российский гимн, пользователю TuneCore Publishing.

В 2021 году нашелся новый хозяин гимна РФ — Broadcast Music Inc. Который снова начал блокировать его повсюду.

Даже странно комментировать подобное всерьез, но Роскомнадзор был вынужден прояснить чуть более, чем очевидные вещи — специально для западных партнеров.

— Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав, — подчеркнули в ведомстве. — Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны. Обращаем внимание российских владельцев каналов, размещающих свой контент на данной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги.

Компания Google, управляющая хостингом Youtube, конечно, вежливо ответила, что произошло недоразумение. Мол, претензия BMI на русский гимн отклонена. Но только после того, как мы опять были вынуждены стучать каблуком по трибуне!

Все бы хорошо. Вроде разобрались. Но только вот если у российского гимна или любой советской песни, символизирующей Великую Победу, завтра появится новый «хозяин» с колой и картошкой-фри возле клавиатуры, Youtube так же вероломно сдаст все права на владение композициями. До следующей претензии со стороны российской стороны.

КАК ЗАЯВЛЯЮТ ПРАВА НА ПЕСНИ

Для того, чтобы определить, кто на самом деле владеет контентом, в Google работает система верификации — грубо говоря, электронная подпись. Такая вроде бы защитная система называется Content ID и призвана правообладателям идентифицировать контент на YouTube и управлять им. Там зафиксированы «цифровые отпечатки» — образцы контента, загруженные правообладателями. Все новые видео на YouTube сравниваются с этими отпечатками. При обнаружении совпадения система Content ID заявляет права на ролики от имени правообладателя. Так что вскрыть подобную систему довольно просто, чем и занимаются шалуны из США.