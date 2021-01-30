Дожили: между Брюсселем и Лондоном едва не вспыхнула «вакцинная война»

В середине января компания Pfizer сократила поставки в ЕС своей вакцины, объяснив это необходимостью модернизировать производство. Фото: REUTERS

Английская газета Independent обнародовала оказавшиеся в ее распоряжении сенсационные откровения главы Евросовета Шарля Мишеля. В конфиденциальном циркуляре, разосланном странам-членам ЕС, Мишель сообщает: «Евросоюз готов использовать все законные меры, чтобы заморозить экспорт вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого заказала Британия».

Как пишет Independent, столь суровое решение вызвано тем, что страны-члены Евросоюза сами испытывают серьезный дефицит антиковидных вакцин. В середине января компания Pfizer сократила поставки в ЕС своей вакцины, объяснив это необходимостью модернизировать производство. Неприятный сюрприз европейцам преподнесла и компания AstraZeneca. Она тоже уменьшила объём поставок из-за пожара на заводе по производству вакцин в Индии.

На фоне столь тревожных новостей Шарль Мишель призвал «принять чрезвычайные меры, чтобы обеспечить эффективное производство вакцин и снабжение ими нашего собственного населения», т. е., в первую очередь, тех, кто проживает в странах ЕС.

Обеспокоенные британцы попытались было протянуть через Ла-Манш оливковую ветвь Брюсселю, предложив использовать в Евросоюзе свою вакцину взамен на продолжение поставок препаратов из Европы. Но дружеский жест успеха не возымел: в ЕС дали понять, что своя рубашка им ближе к телу.

Тогда в дело вступила «тяжелая артиллерия». Протест против «произвола» Евросоюза выразили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидеры двух главных политических партий страны и даже... архиепископ Кентерберийский, призвавший Брюссель не забывать о Боге и совести.

После телефонного разговора Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ЕС был вынужден отозвать свои угрозы и «вакцинная война» с Британией так и не разразилась.

Между тем в самом Соединенном королевстве, несмотря на разборки с Брюсселем, вакцинация населения идёт ударными темпами. По числу привитых на 100 человек Британия сейчас занимает третье место в мире, вслед за Израилем и Бахрейном. Но и масштабы эпидемии в Альбионе поражают: коронавирусом заражено 3,7 миллиона человек, погибло - 104,5 тысячи.