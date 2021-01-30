"Предложение поступило из США": В Германии выяснили, откуда растут ноги у фильма Навального

Немецкие журналисты узнали, кто заказал «фильм-разоблачение»

- Вы не рефлексируйте, вы распространяйте, - сформулировал Алексей Навальный свое политическое кредо в самом начале своей карьеры лидера несистемной оппозиции, когда ему указали, что он «несет в массы» явную неправду. И остается верен этому своему принципу на всем протяжении этой карьеры. Уж сколько раз «расследования» Навального и возглавляемой им «конторы» ФБК* оказывались чистейшими фейками, сколько раз суды обязывали его выплачивать штрафы, компенсации и давать опровержения, а политический блогер и в ус не дует.

Самая «громкая сенсация» последних недель – «расследование» Навального о «дворце Путина» в Геленджике - оказалась фейком. Помпезное здание в стиле «цыганского ампира», куча апартаментов, аквадискотека, кальянная, золотые ершики для унитазов, кич и бьющая в глаза роскошь нувориша, вылезшего из грязи в князи.

Авторы думали запустить вулкан страстей, который затопит лавой возмущения несправедливости всю Россию в ходе объявленных акций протеста, а получили очередной мыльный пузырь, лопнувший при ближайшем рассмотрении. Сначала репортеры Телеграм-канала Mash, а потом и журналист Александр Рогаткин вместе со съемочной группой ВГТРК побывали там и увидели, что, кроме бетонной коробки с голыми стенами и цементным полом, в этом «дворце» ничего нет. Ни даже оштукатуренных стен, ни стяжек, просто голый бетон. И строить объект будут еще лет 5-6 до сдачи в эксплуатацию, и принадлежит он частному лицу (или лицам), которые пока просили их не называть, но потенциально они готовы даже дать пресс-конференцию, и, самое главное, сам объект будет использоваться после сдачи как некая гостиница-пансионат категории «люкс». Да, для богатых людей. Возможно, очень богатых. Но вот что касается Путина, то его там как не было до сих пор ни разу, так вряд ли он там и в будущем появится. Не курит президент, и кальянная его вряд ли заинтересует. Уже не говоря о том, что широко разрекламированная аквадискотека оказалась просто будущим фонтаном. И что? В ГУМе, например, тоже есть фонтан, у которого встречаются «потеряшки». А уж сколько фонтанов в пятизвездочных отелях по всему миру – и не сосчитать.

А тут еще и коллеги из немецкой прессы вдруг выяснили, как снимался фильм как бы Навального про «дворец Путина». Газета Stuttgarter Zeitung описала подробности подготовки и организации съемочного процесса. Оказывается, предложение сотрудничать с российским блогером, находящимся на отдыхе в Германии, немецкой кинокомпании Blackforest Studios поступило из США, а сам фильм «был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса». Два жителя Фрайбурга, стоящие во главе кинокомпании Blackforest Studios, Нина Гвин Вейланд и Себастьян Вейланд, раньше много лет проработали в американском кино, а потом организовали свою компанию и обосновались в Германии. По словам самого Вейланда, в начале декабря они получили запрос о наличии свободных производственных мощностей, а после того, как они дали положительный ответ, в условиях секретности началась работа над лентой. Кстати, как вспомнил Себастьян, однажды он даже выпил джина вместе с Навальным (так вот оно какое, лечение!), и Алексей пригласил его приехать в Россию, когда он «станет президентом».

Герб Черногории похож на российский, но на щите вместо Георгия Победоносца изображен лев. Как и на кадре из "расследования" Навального

А как же тогда вся эта бьющая в глаза аляпистая роскошь интерьеров? Ну, и тут никакой интриги и загадки нет. Часть съемок действительно натурная. Библиотека, например. Есть действительно точно такая библиотека и даже с таким же расположением томов, как в фильме. Только она не в России, а в Чехии. А герб Черногории на воротах вместо российского герба отчетливо показывает, откуда растут ноги у этого кадра. Тем более, что ворот у «дворца» в реальности нет. А остальное – хорошая качественная анимация с использованием современных компьютерных технологий. И немецкие коллеги выяснили, как это делалось, и кто, собственно, заказывал не только музыку, но и сам «фильм-разоблачение».

Можно констатировать полный провал операции «Дворец Путина».

* - ФБК включён Минюстом в реестр НКО-иноагентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дворец Путина» оказался строящимся апарт-отелем

Журналисты побывали на объекте, который Алексей Навальный приписал в собственность президенту России. Картинка оппозиционера разошлась с реальностью (подробности)