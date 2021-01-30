СК России: Спонсор ФБК* обвиняется в мошенничестве

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко Фото: Олег ЗОЛОТО

Интересные факты выясняются. Мало того, что часть призывов к незаконным митингам и акциям публикуются украинскими спецслужбами, так еще Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) (внесен Минюстом в реестр иноагентов) финансировал мошенник, который сбежал на Украину.

- Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов, предметом которых являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума. Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По информации следствия Фоменко передал иноагентам из ФБК денежные средства в размере более 30 миллионов рублей. Эту сумму он получил из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, после похитил ее вместе с соучастниками.

- По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, и он объявлен в розыск, - отметила Петренко.

Напомним, Минюст России внес созданный блогером Алексеем Навальным ФБК в список иноагентов в октябре 2019 года. Ведомство установило факты, что фонд Навального выполнял политические функции и получал на счета ФБК иностранное финансирование. Также в СК России выявили, что в 2016–2018 годах близкие к фонду люди и его сотрудники легализовали около 1 миллиарда рублей, полученные преступным путем. ФБК отрицал получение денежных средств из-за рубежа и злоупотребления, однако столичный суд оштрафовал ФБК на 600 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

В декабре 2020 года СК России также возбудил уголовного дела в отношении Навального по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Навальный подозревается в нецелевом расходовании средств ФБК в размере 356 миллионов рублей. В следствии выяснили, что на эти пожертвования Навальный делал покупки и отдыхал за границей.

ФБК* - внесен Минюстом в реестр иноагентов