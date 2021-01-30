Спор за квартиру обернулся скандалом: любовник-хоккеист отобрал жилье у дочери Юлии Началовой

31 января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

31 января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Несостоявшийся юбилей ее родные и близкие встретили премьерой документального фильма, который три вечера подряд показывали на Первом канале. Реакция зрителей, впрочем, оказалась неоднозначной: кого-то кадры растрогали до слез, у других вызвали недоумение, ведь личную жизнь певицы показали без прикрас.

Так, в последней серии "Подлинной истории Юлии Началовой" вновь зашла речь о скандальной тяжбе за квартиру звезды, которую она делила с бывшим женихом, хоккеистом Александром Фроловым (к слову, роман с ним Началова завела, еще будучи в браке, - и эту измену тоже продемонстрировали зрителю).

- Хочу, чтобы все знали, что эту квартиру я переписала Фролову в беспамятном состоянии. Я была под лекарствами. Нужно сказать, что у меня растет Вера, - умоляла Началова в своем последнем разговоре с помощницей Анной Исаевой.

Дело в том, что пока певица и хоккеист были вместе, она отписала жениху половину своих четырехкомнатных апартаментов площадью 167 «квадратов» в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». Эта квартира достались Юлии после развода с футболистом Евгением Алдониным. Новый избранник поселился здесь, сделал ремонт. А в 2015 году стал полноправным хозяином.

Как это произошло, версии расходятся. Началова уверяла, что переписала жилье в невменяемом состоянии, и никаких денег от Фролова не видела. Однако, в суде ему удалось доказать другое. Когда артистке понадобились финансы на запись альбома и заграничный тур, пара договорилась: спортсмен дает любимой женщине деньги не в долг, а выкупает полквартиры. Так хоккеист получил недвижимость, а Началова - 20 миллионов рублей на раскрутку. Сделку скрепили распиской в получении денег, и Фролов зарегистрировал свое право на жилье в Росреестре. А потом влюбленные рассталась, и начались проблемы...

Чтобы сохранить квартиру для дочери, за несколько месяцев до смерти певица подала в суд на бывшего жениха. Тяжба длилась несколько месяцев, и все это время с Александра Фролова пытались взыскать якобы неуплаченные 20 миллионов плюс проценты. Однако, уже после трагедии суд поставил в деле точку, сняв все претензии к хоккеисту. Он остался законным совладельцем жилья, но никаких прав после трагедии не заявлял, видимо, опасаясь огласки. Как семья будет делить жилье, или хоккеист великодушно оставит его для маленькой дочери Началовой, до определенного времени оставалось загадкой. Николай Басков даже собирал деньги для родителей звезды, чтобы раз и навсегда закрыть жилищный вопрос. И вдруг...

- Фролов повел себя очень некрасиво, вдруг появившись месяц назад и заявив свои права на недвижимость, - рассказал источник kp.ru. - Теперь апартаменты придется продавать, делить с ним. Вере мамина квартира, к сожалению, не останется: хоккеист фактически отобрал у нее жилье. Сейчас семья выезжает из квартиры.

Таким образом, родителям артистки придется выставить на продажу ее роскошные апартаменты, чтобы раз и навсегда рассчитаться с любовником-совладельцем и приобрести для внучки более скромное жилье. Сейчас недвижимость певицы оценивается в сумму около 90 миллионов рублей: половина из этой денег должна достаться Александру Фролову. Однако, семья Юлии Началовой никак не комментирует скандальный инцидент.

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